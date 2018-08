V Indii měl premiéru sedmihodinový snímek o Menzelovi

V indickém Dillí měl tento týden premiéru sedmihodinový dokument o československé filmové nové vlně. Snímek režiséra Šivendry Sinha Dungarpura s názvem CzechMate se promítá s podtitulem Hledání Jiřího Menzela a jeho jádrem jsou právě rozhovory s tímto českým filmařem. O premiéře informovalo velvyslanectví České republiky v Indii, kde se slavnostní událost konala.

Režisér Dungarpur se do natáčení dokumentu o československém filmu 60. let minulého století pustil před osmi lety, kdy navázal kontakt s Jiřím Menzelem. Během let rozhovorů se pak rozhodl, že ve svém snímku zmapuje celý vývoj československé kinematografie od roku 1948 až do revoluce v roce 1989. Strávil přitom stovky hodin v archivech a mluvil s více než osmi desítkami lidí, mezi nimiž byli další slavní čeští a slovenští filmaři, historici, ale i tvůrci ze zahraničí jako jsou režiséři István Szabó, Andrzej Wajda či Ken Loach.

"Máme teď 50. výročí ruské okupace. Na těch tvůrcích bylo výjimečné, jak dokázali natáčet v represivním režimu, ale nikdy se nevzdali, i když riskovali své živobytí... každý z nich našel svůj unikátní přístup k filmové tvorbě a prostor pro umělecké vyjádření, často s podvratným obsahem," řekl Dungarpur v rozhovoru pro server Firstpost.

CzechMate je Dungarpurovým třetím dokumentem. Má celkovou délku sedm hodin a 15 minut, což z něj činí nejdelší indický film, který kdy dostal povolení k promítání od centrální indické kanceláře pro certifikaci filmů (CBFC).