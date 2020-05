Velké vítězství fanoušků. Vznikne původní verze Ligy spravedlnosti.

Bezprecedentní případ se ve středu odehrál uvnitř studia Warner Bros. To nakonec dalo na mohutné žádosti fanoušků, kteří si přáli, aby vyšla původní verze nepovedeného filmu Liga spravedlnosti (Justice League) od režiséra Zacka Snydera.

Týmovou komiksovku superhrdinů ze světa DC, která je protipólem Avengers od Marvelu, při jejím vydání v roce 2017 kritici vůbec nešetřili a na pozitivní vlně se nesvezli ani fanoušci. Film v kinech totálně propadl. Tržby se vyšplhaly jen na pouhých 657 milionů dolarů celosvětově, přičemž cílem byla miliarda.

Jedním z důvodů, proč snímek selhal, byla rozdílná vize dvou režisérů. Ligu spravedlnosti totiž začal natáčet Zack Snyder, který už dříve stál za sólovým filmem se Supermanem (Muž z oceli) a Batman vs Superman: Úsvit spravedlnosti. Snydera však kvůli rodinné tragédii v průběhu natáčení nahradil Joss Whedon (Avengers, Buffy, přemožitelka upírů). A ten celý tón filmu poněkud změnil, odstranil jeho temnou atmosféru a stylizaci a dodal mu na barevnosti. Výsledkem byl nepovedený a šíleně sestříhaný mišmaš, který nikoho nezaujal.

Koncem minulého roku však vyšlo najevo, že existuje jakýsi Snyder Cut - sestříhaná verze filmu právě čistě jen od Snydera. Fanoušci se toho okamžitě chytili a zahájili na sociálních sítích kampaň #ReleaseSnyderCut (Vypusťte Snyderovu verzi). Ba, co víc, postupně se začali přidávat i sami herci, kteří si ve filmu zahráli hlavní superhrdiny. Jason Momoa (Aquaman) či Gal Gadotová (Wonder Woman) se na twitteru či instagramu k iniciativě přidali a žádali po Warner Bros., aby skutečně vydalo původní verzi.

Po měsících vytrvalého žadonění se skutečně dočkali. Sám Snyder na live streamu i po boku Henryho Cavilla, představitele Supermana, oznámil, že jeho verze příští rok skutečně spatří světlo světa. Film ponese název Zack Snyder's Justice League. Snímek však nezamíří do kinodistribuce, ale rovnou na streamovací platformu HBO Max, která se tento měsíc spustí v USA. Režisér navíc dostal od studia rozpočet mezi 20 až 30 miliony dolarů na to, aby natočil nové scény, které do svého staronového díla zakomponuje. Proto nebude film vydán už letos, protože zkrátka ještě není hotový.

V Hollywoodu tak došlo k docela bezprecedentnímu případu. Díky masivní fanouškovské iniciativě a síle sociálních sítí se studio rozhodlo k nevídanému kroku. Svým způsobem se oficiálně přiznalo k tomu, že původní film nebyl zrovna nejlepší. Směrem k Whedonovi, který film dotočil, tím také vysílá jasný vzkaz, a sice že s jeho výsledkem nebylo spokojeno.

Celý projekt tak znovu dostává zelenou pod vedením původního otce myšlenky.

"Jeví se to jako ten správný čas na to, abychom se podělili se Zackovou verzí příběhu a HBO Max je pro to perfektní platformou," uvedl v oficiálním oznámení předseda filmové divize Warner Bros. Toby Emmerich.