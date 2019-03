Věrní nevěrní: uvolněná, trefně humorná vztahovka

Jednou z hlavních hvězd, které se představily na letošním Febiofestu, byl francouzský režisér a herec Louis Garrel. Ten přijel do Prahy představit svůj nejnovější snímek Věrní nevěrní. Scénář k této romantické komedii pomohl Garrelovi napsat Jean-Claude Carrière, který spolupracoval na dvou filmech s Milošem Formanem (Valmont, Goyovy přízraky). Jak se Garrelovi jeho druhý celovečerní film povedl?

S Ábelem (Louis Garrel) se rozejde jeho vysněná láska Marianne (Laetitia Castaová). Udělá to však ne zrovna pěkným způsobem, sdělí mu totiž, že je těhotná s jeho kamarádem Paulem. O deset let později se dají znovu dohromady, už však nejsou úplně sami. Je tu totiž Mariannin syn Joseph (Joseph Engel) a půvabná dívka Eve (Lily-Rose Deppová), která netouží po nikom jiném než po Ábelovi.

Scénář je ve svých základních dějových linkách strašně ohraný. Všechno už jsme nesčetněkrát viděli. Rozebírá se v něm téma milostného trojúhelníku, je zde mladá, krásná dívka, jež je tajně zamilovaná do staršího muže, po němž touží už odmala, a nechybí třeba ani malý chlapec, který se cítí ohrožen novým přítelem své matky.

Garrel ale do toho vnáší silně zábavnou stránku, jeho notně odlehčený humor, někdy hraničící až s absurditou, dodává pouhých 75 minut dlouhé vztahové (jak sám režisér říká) novele ten správný šmrnc.

Zesměšňování vztahových situací

Za normálních okolností by byla většina postav (zase tolik jich není) na facku. Už od první scény ale dává Garrel jasně najevo, jakým stylem chce své vyprávění pojmout, a tak místo toho, aby ve vážných momentech přišlo na emocionální drama, vzejde z dialogů mezi postavami skoro až zesměšnění celé situace. Postavy kolem Ábela se chovají naprosto absurdně, ale on jako by si to neuvědomoval a hraje dál podle jejich not.

Zejména postava malého Josepha s sebou přináší několik podivných, o to víc však úsměvných momentů. Z bystrého chlapce milujícího detektivky jako by vyzařovalo něco zlého, na někoho může působit jako malý psychopat, v nitru je to ale nejspíš obyčejný kluk, který se bojí nových, radikálních změn ve svém životě. Garrel ale ve spoustě věcech neujišťuje, nepotvrzuje a spíše nechává diváka si domýšlet.

Z hereckých výkonů upoutá výkon teprve devatenáctileté dcery Johnnyho Deppa Lily-Rose, která byla v kategorii Nejslibnější herečka nominována na cenu César (francouzská filmová akademie). Po svém otci tak nemá jen oči, ale zřejmě zdědila i kousek talentu.

I přes primárně humorný tón však nezůstává romantická linka filmu zcela upozaděna. Garrel totiž chytře a hojně využívá techniky voiceoveru. Překrývající komentáře hned tří postav ohledně jejich pocitů a vnímání chování těch druhých se nese už ve vážnějším duchu, což celou situaci trochu vyvažuje.

Jako zábavná, odlehčená vztahová romance, která svou stopáží připomíná spíše jeden díl krátké televizní minisérie, tedy fungují Věrní nevěrní bez problémů.

Snímek Věrní nevěrní zamíří do českých kin ve čtvrtek 4. dubna pod distribucí Film Europe.