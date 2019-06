Yesterday: dojemná, ale i humorná romance za hudby Beatles

Autor vánoční klasiky Láska nebeská a dalších legendárních romanťáren (Deník Bridget Jonesové či Notting Hill) Richard Curtis se tohle léto vytasil s novým, přinejmenším zajímavým scénářem, který svěřil do režisérských rukou Dannyho Boylea (Milionář z chatrče, Trainspotting). Výsledek? Další uvolněná, pohodová romantika, která bude dojímat a zaručeně rozesmívat. Zaručeně tedy minimálně milovníky Beatles a britských romantických komedií, kteří nemohou Yesterday v kinech vynechat.

Jednoho dne takhle zahrajete svým kamarádům na své nové kytaře Yesterday od Beatles, oni se z toho skoro rozpláčou, protože tu písničku slyšeli poprvé, a vám postupně dojde, že toho večera, kdy jste měli na kole srážku s kamionem, se celý svět na pár sekund ponořil do tmy, přičemž mimo jiné vymazal existenci Beatles.

Tohle je realita Jacka (Himesh Patel), neúspěšného písničkáře, který už chce svou bídnou kariéru zabalit. Texty písniček slavné čtveřice z Liverpoolu mu však změní svět. Rázem má miliony příznivců a fanynek a naslouchá mu celý svět, který neztratil jen Beatles, ale třeba i coca-colu. Jen o tom vůbec neví. Je ale zničehonic nabytá sláva opravdu tak skvělá věc? Není Jack jen obyčejným zlodějem?

Tahle myšlenka proudí v hlavě hlavního hrdiny po celou dobu, přesto to není žádná vyložená psychická zátěž, neboť ukradené písničky ze sebe sype jednu za druhou. Curtis s Boylem s žádnou složitostí nepracují, odmítají jít do hloubky, ať už po příběhové stránce, nebo i u samotných postav. To někdy zamrzí zejména kvůli originálnímu fantasy námětu, ale častý humor strefující se do Jacka nebo i hudebního průmyslu a romantická linka mezi Jackem a Ellie (Lily Jamesová) jsou v kombinaci s nestárnoucími písničkami Beatles víc než dostačujícími prvky pro to, abychom se bavili.

Kupodivu to ani tak není Jack, jako spíše postava Ellie, jež má co nabídnout. Její tichá bolest z neopětované lásky a zároveň jeden z nejroztomilejších obličejů mezi herečkami (ne nadarmo Jamesová ztvárnila v Disneyho hrané verzi Popelku) z ní dělají nevinnou, přirozeně půvabnou sympaťačku, která přesně do takových odlehčených, sladkých filmů zapadá. Ono totiž Yesterday je hlavně sladkým filmem nasáklým všudypřítomným humorem. Ano, jsou tu Beatles (a zároveň nejsou), jsou tu jejich věčné písničky, je to však romantické pouto z pohledu Ellie, které diváka opravdu chytne za srdce.

Zatímco na dojímání tady je Jamesová a zčásti také Patel, na humor pak suverénně Kate McKinnonová. Na žádné jiné postavě se tak moc neodráží rukopis Curtise jako právě na té její. Věčně upřímná a rázná manažerka, která si libuje v penězích a ani se to nesnaží skrývat. Místy ale pobaví také Ed Sheeran, který kupodivu neumí jen zpívat, ale taky hrát. Jeho poraženecká pokora vůči nové hvězdě v podobě Jacka je úsměvná, lacinější už to je s radami ohledně úpravy textů.

Co se týče výstavby příběhu, tvůrci si nedělají moc starosti s tím, jak svět bez Beatles opravdu funguje. To je možná trochu škoda, každopádně pozornost je věnována morálnímu problému - krádeži slávy, s níž hlavní hrdina zápolí a jejíž řešení ponechává Boyle nenápadně viset ve vzduchu až do konce. V kontrastu s romantickou linkou, která ačkoli líbivá, tak od začátku předvídatelná, to přináší trochu napětí.

Yesterday je ideální film na léto, který je plný dojemných momentů, o které se stará hlavně skvělá Jamesová. Hudba Beatles je možná skrytým esem v rukávu, jež dodává snímku na oblibě, primárně jde však především o upřímnou, pro Curtise typicky humornou romanci.