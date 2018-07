Záhadná smrt herce Ivana Luťanského. Dodnes neobjasněna

Před 35 lety, 1. srpna 1983. zahynul při dopravní nehodě ve Vietnamu nadějný třicetiletý český herec Ivan Luťanský. Jako jediný z pěti cestujících údajně nepřežil havárii gazíku, ostatní byli zraněni. Kolem smrti se však objevila řada dodnes neobjasněných otazníků. Podle oficiální verze se jednalo o nešťastnou autonehodu, objevily se i spekulace o loupežném přepadení nebo o zastřelení při pohybu na zakázaném území. Hercova rodina navíc neměla ani možnost identifikovat mrtvé tělo.

Ivan Luťanský se narodil 19. dubna 1953. Vyučil se elektromechanikem u Dopravního podniku a vystudoval DAMU. Luťanský byl jedním z nejtalentovanějších a nejobsazovanějších herců své generace a za svůj krátký herecký život ztvárnil desítky rolí. Byl členem činohry Národního divadla a proslavil se i v televizi a ve filmu. V Národním divadle byl ceněn jeho Leartes v nezapomenutelné inscenaci Hamleta v režii Miroslava Macháčka, životní roli ve filmu dostal podle filmových historiků od režiséra Vladimíra Kavčiaka v televizní inscenaci Karel Hynek Mácha. Diváci si ho pamatují také například jako Kama ve filmové trilogii z pravěku - Na veliké řece, Osada havranů a Volání rodu, často hrál prince v pohádkách.

Luťanský byl nejen skvělý herec, ale také všestranný sportovec. Zajímaly ho hlavně bojové sporty, které sám aktivně provozoval. Věnoval se i šermu a zajímaly ho zbraně.

Do Vietnamu jel Luťanský na pozvání tehdejšího zpravodaje československé televize Antonína Kubeše, který byl podle tisku pod dohledem tehdejší československé tajné služby StB. Cestu údajně vyjednal Kubešův bratr Ivo, který pracoval v sekretariátu Národního divadla a který měl podle tisku také vazby na StB.

Luťanského bratr Štěpán později uvedl, že se nejednalo o autonehodu, ale o popravu samopalem. V rozhovoru pro deník Blesk v roce 2014 uvedl: "Ozval se mi jeho kamarád z mládí. Mluvil s tím Čechem, co byl ve Vietnamu. Řekl mu, že když byli na prohlídce tamního zemědělského družstva, přijeli banditi a chtěli všem ukrást výplaty, které se ten den dávaly. Ti zloději byli jen dva. A on byl karatista, tak se jim postavil. Jenže ze zálohy dostal dávku samopalem a byl konec." Zprávou o autonehodě podle Štěpána Luťanského zřejmě úřady a StB chtěly zabránit skandálu, protože tisíce Vietnamců tehdy přijížděly do Československa za prací. "Rychle ho převezli v jutovém pytli do Prahy a nechtěli nám ho ukázat. Tělo je prý majetek státu," vzpomínal také jeho bratr.