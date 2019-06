Žebříček návštěvnosti kin vedou Muži v černém.

Čtvrté pokračování série Muži v černém s podtitulem Globální hrozba, do které se však již nevrátili představitelé hlavních rolí Tommy Lee Jones a Will Smith, je v čele víkendové návštěvnosti českých kin. Na snímek, v němž hlavní role ztvárnili Chris Hemsworth a Tessa Thompsonová, při víkendové premiéře přilákal do 138 kin 26 500 diváků a vydělal téměř 4,4 milionu korun. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila Unie filmových distributorů na svém webu.

Snímek Muži v černém s podtitulem Globální hrozba měl na severoamerickém trhu nejslabší start z celé série. Za první víkend utržil 26 milionů dolarů, zatímco všechny tři předešlé epizody začínaly nad hranicí padesáti milionů dolarů.

Na druhé místo ze čtvrtého poskočila americká komedie Aladin režiséra Guye Ritchieho, které k tomu stačilo zhruba deset tisíc víkendových diváků. Na třetí místo z prvního v minulém týdnu klesl dvanáctý díl filmové série X-Men s podtitulem Dark Phoenix, který za dva týdny vydělal 6,3 milionu korun. Americký rodinný film Psí poslání 2 je čtvrtý. Za dva týdny ho vidělo téměř 25 tisíc lidí. Na pátém místě skončilo pokračování animované komedie Tajný život mazlíčků 2.

Z českých filmů se v první dvacítce umístil na 17. místě snímek Teroristka režiséra Radka Bajgara s Ivou Janžurovou v hlavní roli. O příčku níže skončila komedie režiséra Martina Horského Ženy v běhu. Za dvacet týdnů od premiéry se její tržby blíží k 190,5 milionu korun, což z ní dělá komerčně nejúspěšnější český film posledních let.

Ve čtvrtek do českých kin dorazí americká komedie Podfukářky a drama Trautmann, životní příběh fotbalisty Manchesteru City Berta Trautmanna, který se v poválečné Anglii prosadil navzdory svému německému původu.