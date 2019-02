Zelená kniha neměla vyhrát Oscary, tvrdí kritici

V noci z neděle na pondělí se udělovaly nejprestižnější filmové ceny. I v pořadí 91. ročník Oscarů s sebou přinesl několik kontroverzních rozhodnutí členů Akademie. Nejvíce rozruchu vzbudily ceny pro nejlepší film a nejlepší scénář, které vyhrál snímek Zelená kniha. Kritice se nevyhnul ani snímek Bohemian Rhapsody.



Komediální drama Zelená kniha vypráví příběh vztahu mezi černošským klavíristou Dr. Donem Shirleym (Mahershala Ali) a jeho bílým bodyguardem a osobním řidičem Tonym (Viggo Mortensen), který ho v 60. letech doprovází na koncertním turné po jižních státech. Film byl zprvu chválen za svou rasovou toleranci, mnozí mu ale vyčítají až přílišnou rasovou stereotypnost a především hlavní narativ, v němž je běloch spasitelem černocha.

Velkou kontroverzi však vzbudili samotní tvůrci filmu. Například scenárista Nick Vallelonga v roce 2015 na svém twitteru podporoval antimuslimská vyjádření prezidenta Donalda Trumpa. Večer si však cenu za nejlepší scénář stejně jako na Zlatých glóbech odnesl právě on.

Film navíc odsoudili i samotní rodinní členové Dona Shirleyho, kteří charakterizovali příběh jako "symfonii lží". Především sám Shirley (herec Ali vyhrál za jeho ztvárnění už druhého Oscara v kariéře a v tomhle ohledu tak dorovnal doposud jediného černocha Denzela Washingtona), který prý úzce spolupracoval s Martinem Lutherem Kingem, byl vykreslen hodně odlišně. O kamarádském vztahu mezi oběma muži se prý také nedalo mluvit, podle rodiny šlo striktně o vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, píše server People.

"Na vítězství Zelené knihy je vtipné, že jsem si jistá, že stovky starých bílých mužů z Akademie hlasovaly pro tento snímek, protože si myslely, že tím pošlou silnou zprávu proti Trumpovi," komentovala publicistka Natalie Shureová, jež přispívá na servery jako The Atlantic, Slate nebo BuzzFeed. Nepřímo také narážela na fakt, že až 84 procent voličů Akademie jsou běloši. Necelých 70 procent pak tvoří jen muži, přičemž většina z nich je ve starším věku.

"Byl to dobrý večer s několika opravdu nádhernými vítězstvími. Ale v nejkritičtějším okamžiku se až moc hlasujících členů Akademie podívalo historii do očí a couvlo," shrnul vítězství Zelené knihy redaktor Mark Harris ze server Vulture.

"Škoda, že se znovu nespletli"

Trochu vtipu do toho přidala Max Weissová, šéfredaktorka Baltimore Magazine. "Kde jsou Warren Beatty a Faye Dunawayová, když je potřebujeme?" Připomněla tak obrovské faux pas Oscarů z roku 2017, kdy byl jako nejlepší film vyhlášen muzikál La La Land, jen aby se o pár sekund později přišlo na to, že šlo o chybnou obálku a vítězem se ve skutečnosti stal snímek Moonlight. Nyní však k ničemu podobnému nedošlo ke smůle těch, kteří si přáli vítězství jiného snímku.

Svůj odpor vůči vítězovi v hlavní kategorii vyjádřil také režisér a scenárista jiného snímku BlacKkKlansman Spike Lee, který se radoval ze zlaté sošky poprvé v kariéře za adaptovaný scénář. Když však vyhlásili Zelenou knihu jako vítěze, byl podle přihlížejících novinářů očividně rozzuřen, a dokonce ze sálu na moment odešel.

Nejprve to ani nechtěl komentovat, pak jen dodal, že "rozhodčí udělali chybné rozhodnutí. Pokaždé, když někdo někoho veze autem, tak já prohraju!" Měl tím na mysli svůj třicet let starý snímek Řidič slečny Daisy, který je Zelené knize v lecčems podobný: hlavní hrdince, americké židovce (Jessica Tandyová), dělá osobního řidiče černoch (Morgan Freeman). Tento Spikeův film tehdy na Oscarech prohrál v souboji s Jednej správně.

Spike Lee on Green Book winning the Oscar for Best Picture. #Oscars pic.twitter.com/91G2GyLPuM

Střih pro Bohemian Rhapsody

Hodně kritiků se našlo také u ocenění pro Bohemian Rhapsody. Životopisný snímek o Freddiem Mercurym a kapele Queen vyhrál nejvíce ocenění ze všech (4), a zatímco u Ramiho Maleka za nejlepší výkon v hlavní roli moc lidí výhrady nemělo, jinak už tomu bylo v kategorii střih a mix zvuku.

"Dobře. Nakonec přece jen měli cenu za nejlepší střih udílet během reklamní přestávky," komentoval ironicky účet Bright Wall/Dark Room. Akademie původně plánovala čtyři kategorie právě včetně střihu neudílet v živém přenosu, ale po silné kritice ze strany filmové veřejnosti své rozhodnutí vzala zpět.

Další si zase rýpli proto, že film Bohemian Rhapsody vyhrál cenu za střih asi hlavně proto, že tvůrci ve filmu vystřihli veškeré gay scény. Největší kritici tohoto snímku mu totiž vyčítají právě to, že se této klíčové rovině Mercuryho života prakticky vůbec nevěnovali. A došlo i na tweety, jež přímo zesměšňovaly celý střih filmu, který byl v mnoha scénách "šíleně skákající".

Bohemian Rhapsody won best editing btw, when half the time the film looks like this #Oscars pic.twitter.com/HqI9ukeeQT