Zemřel herec Albert Finney, známý jako detektiv Hercule Poirot

Britský herec Albert Finney se do paměti filmových diváků zapsal například rolí slavného belgického detektiva Hercula Poirota. Hrdinu z románů Agathy Christie sice ztvárnil v jediném snímku - Vražda v Orient expresu z roku 1974 - právě Finneyho detektiv je ale podle mnohých tím nejlepším. Finney byl ale také shakespearovským hercem a jedním z "rozhněvaných mužů" britského poválečného divadla. Věčný čekatel na Oscara a držitel řady ocenění v pátek zemřel ve věku 82 let.

Na Oscara byl Finney nominován pětkrát, jinak měl ale na kontě celou řadu ocenění, včetně dvou britských cen BAFTA nebo tří Zlatých glóbů. Velké úspěchy sklízel Finney i na divadelních prknech, kde vynikl nejprve jako člen Královské shakespaerovské společnosti.

Finney byl proslulý svým odporem k publicitě, nedával téměř žádné rozhovory a pověstným se také stalo jeho umění říci "ne". V roce 1980 například odmítl Řád britského impéria a o 20 let později pohrdl rytířským stavem. "Proč bych se měl stát šlechticem za to, že dělám práci, která mě baví? Našeho mlíkaře práce taky baví, pořád si píská a vypadá vesele, ale rytíře impéria z něj nikdo nedělá," vysvětlil Finney své pohnutky. V 60. letech také řekl "ne" slavnému Laurenci Olivierovi, který po něm chtěl, aby ho vystřídal ve vedení britského národního divadla.

Finney se narodil 9. května 1936 v Salfordu poblíž Manchesteru a tělo i duši plně oddal divadlu již v dětství, kdy byl nadšeným protagonistou školních představení. Herecké vzdělání získal na Královské akademii dramatických umění v Londýně, kam byl přijat ve svých 17 letech. Ve hvězdném ročníku se sešel s Richardem Harrisem, Alanem Batesem nebo Peterem O'Toolem.

Divadlo hrál nejprve v Birminghamu a v roce 1959 vstoupil do Královské shakespearovské společnosti, na jejíž domácí scéně ve Stratfordu vzbudil pozornost svými interpretacemi hrdinů Shakespearových děl; byl například nejmladším anglickým Hamletem.

Před kamerou se poprvé objevil v roce 1960 ve filmu Komik režiséra Tonyho Richardsona, ve kterém si zahrál syna hlavního hrdiny, stárnoucího varietního komika v podání Oliviera. Prestiž a slávu mu přinesl sociálně laděný snímek V sobotu večer, v neděli ráno (1960) a historický dobrodružný film Tom Jones (1963), který mu vynesl první nominaci na Oscara. Další nominace znamenaly filmy Vražda v Orient expresu (1974), Garderobiér (1983), Ve stínu vulkánu (1984) a Erin Brockovich (2000). Naposledy stál před kamerou v roce 2012, kdy ztvárnil role v bondovce Skyfall a thrilleru Bourneův odkaz.

Kvůli filmu Tom Jones odmítl Finney roli Lawrence z Arábie, kterého si nakonec zahrál O'Toole. V roce 1978 zase nechtěl hrát Hercula Poirota ve filmu Smrt na Nilu. Finney tohoto slavného detektiva z dílny Agathy Christie bravurně zahrál již ve Vraždě v Orient expresu a důvodem odmítnutí byla muka, která prý protrpěl v horkém prostředí pod nánosy makeupu při natáčení. Roli nakonec získal další slavný kolega Peter Ustinov.

Těžištěm Finneyho tvorby však nadále zůstávalo divadlo a Finney se stal jedním z "rozhněvaných mužů" britského poválečného divadla. Postupně vystřídal řadu prestižních souborů, hostoval například na Broadwayi a hrál i v britském národním divadle. Vždy však dokázal s noblesou skloubit divadlo s filmem a spolu s hercem Michaelem Medwinem také založil produkční společnost Memorial Enterprises.

Dlouholetý fanoušek fotbalového klubu Manchester United byl třikrát ženatý. Z prvního manželství s herečkou Jane Wenhamovou měl syna Simona, který pracuje jako technik u filmu. V letech 1970 až 1978 byla jeho manželkou francouzská herečka Anouk Aiméeová. Poslední sňatek uzavřel v roce 2006 s Penelope Delmageovou.

"I don't think that we necessarily lie. I mean, we make our living by pretending that we're someone else. I don't tell tall tales. I always tell the truth." #RIP Albert Finney, a creative, honest, and always compelling actor who made his every film worth watching. pic.twitter.com/aq03hEZJMy