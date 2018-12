Zimní přehlídka Best Film Fest nabídne festivalové snímky

V Praze startuje zimní přehlídka Best Film Fest, v rámci které artová kina Atlas, Evald, Lucerna a Mat nabídnou divácky úspěšné filmy druhé poloviny roku 2018. Zájemci je mohou do 19. prosince navštívit za jednotnou cenu 69 korun. Akce se uskuteční popatnácté, koná se od roku 2011 dvakrát do roka, vždy v zimě a v létě.

Program Best Film Festu nabídne festivalové snímky, mezi které například patří vítěz letošního Cannes, drama ze současného Japonska o rodinných vztazích Zloději. Na programu jsou také hudební dramata jako romantický snímek Zrodila se hvězda. Chybět nebudou životopisná dramata, například film italského tvůrce Paola Sorrentina Oni a Silvio o osudech Silvia Berlusconiho, příběh astronauta Neila Armstronga První člověk nebo drama Escobar s oscarovými herci Javierem Bardemem a Penélope Cruzovou.

Trailer k filmu Oni a Silvio:

Z komedií půjde o hvězdně obsazený snímek v čele s Diane Keatonovou Dámský klub, romantickou komedii Láska bez bariér a pokračování muzikálu Mamma Mia! Here we go again. Na přehlídce je také animovaná sekce. Pro dospělé diváky uvede životopisný snímek S láskou Vincent oceněný jako nejlepší evropský animovaný film a drama ze současného Íránu Teheránská tabu. Pro dětské publikum je připraven animovaný příběh Yeti: ledové dobrodružství.

Z tuzemských filmů festival uvede mimo jiné tragikomedii Chata na prodej režiséra Tomáše Pavlíčka a Úsměvy smutných mužů režiséra Dana Svátka. Dále půjde o životopisné drama Jan Palach režiséra Roberta Sedláčka či komedii Po čem muži touží v režii Rudolfa Havlíka. Z dalších domácích titulů to je historické drama Toman v režii Ondřeje Trojana a Hovory s TGM pod režijním vedením Jakuba Červenky. Kompletní program přehlídky je na www.bestfilmfest.cz a na stránkách jednotlivých kin.