Gregor: Nechceme pouze slavit, ale diskutovat o budoucnosti

Iniciativa Festival svobody chystá k výročí událostí roku 1989 pestrý program. Mluvčí Koncertu pro budoucnost a člen Festivalu svobody Jan Gregor navíc slibuje, že vše bude letos ještě větší. "Naší misí je důstojná oslava klíčových okamžiků naší historie," vysvětlil v rozhovoru pro on-line deník TYDEN.CZ.

Jak vlastně vznikl projekt Festival svobody?

Zcela původně Festival svobody vznikl u příležitosti 25. výročí od sametové revoluce, jako platforma pro propojení organizátorů oslav, která však neměla pokračování. V roce 2016 jsme se rozhodli tuto platformu znovu obnovit a propojit občanské iniciativy v Praze i dalších městech, a dát tak veřejnosti přehledný ucelený program, který se nepřekrývá, a zároveň propojuje jednotlivé organizátory.

Co vás motivovalo?

Motivovala nás snaha důstojně připomenout klíčové okamžiky naší historie a povzbudit občanskou společnost v den, který patří nám všem. Od té doby se daří Festival svobody neustále rozšiřovat, letos máme zapojeno již 50 měst. Zároveň přibývají samostatné aktivity platformy, jako je vzdělávací program pro střední a základní školy, série Nevolíš, zaplatíš, ale i výstava s augmentovanou realitou.

V čem bude program festivalu výjimečný ve srovnání s předchozími roky?

Obecně se dá říci, že opravdu všechno bude větší. U příležitosti letošního výročí jsme vytvořili aplikaci Festivalu svobody, která přehledně ukazuje celý program. Zároveň můžete využít možnosti augmentované reality, která funguje jak na výstavu Střípky revoluce, ale i v rámci naší kampaně v ulicích. Významná část oslav se odehraje v Praze, kde budou mít občané možnost zapojit se do programu již ráno pietou u Hlávkovy koleje. Následuje Albertov a setkání studentů a akademické obce. Ze stejného místa vyrazí také rekonstrukce studentského průvodu z roku 1989, která formou site-specific představení přiblíží atmosféru i pocity tehdejších účastníků.

Na Národní třídě bude probíhat tradičně Korzo Národní. Rovnou u Můstku pak navazuje areál Koncertu pro budoucnost, tradičního vrcholu občanských oslav, který začíná v 16.30 "pod koněm", a i jeho součástí bude výroční videomapping Národního muzea. V rámci všech zapojených měst se koná různorodý program, například v Brně, Liberci, Karlových Varech či Českých Budějovicích. Přehledně se na program řazený po městech můžete podívat na www.festivalsvobody.cz.

Na co chcete v rámci koncertu upozornit?

Samozřejmě chceme oslavit a připomenout dění během sametové revoluce před 30 lety, ale zároveň též vzpomenout na události, které jej inspirovaly a staly se o 50 let dříve, a to 17. listopadu 1939. Kromě předních hudebníků jako MIG 21, Tata bojs, Buty či Aneta Langerová vystoupí samozřejmě celá řada osobností, které jsou spojené se sametovou revolucí, ale také inspirativních řečníků zastupujících důležitá témata pro naši společnost. Protože nechceme pouze slavit, ale také diskutovat o naší společné budoucnosti.

Na vašich stránkách píšete, že je vaší misí diskutovat o aktuálních problémech. Které konkrétně myslíte?

Naší misí je jednak důstojná oslava klíčových okamžiků naší historie, jednak podpora diskuze mezi občany o otázkách dnešní doby, pozitivních, ale samozřejmě též problematických. Do velké míry záleží na konkrétních řečnících, jak svou řeč uchopí, nicméně snažíme se jejich výběrem pokrýt celou řadu stěžejních oblastí pro občanskou společnost.

Proto je mezi řečníky například Eva Dudová, zakladatelka Přestupní stanice, projektu, který pomáhá zapojovat lidi bez domova zpátky do společnosti. Nebo Lucie Smolková, členka Fridays for Future, velice inteligentní mladá studentka, která předpokládám zvedne otázku klimatu, tak děsivě aktuální. Měl jsem možnost již vidět pozdrav Jeho Svatosti Dalajlamy a jeho vzkaz českým občanům a občankám je velmi silný. Nicméně to je jen střípek z 18 řečníků a řečnic.

Spolupracujete se spolkem Milion chvilek pro demokracii?

Nespolupracujeme.