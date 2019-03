Android Asteroid vydají nové album na vinylu

Dvojice Tomáš Konůpka a Jan Pospíšil, známá jako Android Asteroid, po třech letech příprav vydává nové album s názvem AMOEBA, které fanouškům přinese nejedno překvapení. Album vyjde na vinylu a bude více laděné do tanečního stylu. Android Asteroid si první ochutnávku z něj naživo přichystali na 24. duben, kdy vystoupí na festivalu Mladí ladí jazz. Digitálně bude album dostupné 26. dubna. V tuto chvíli je již exkluzivně k zakoupení na Hithitu.

Duo Android Asteroid má zatím na svém kontě tři desky. Jeho posledním počinem bylo album Íkaros, které bylo v roce 2014 nominováno na Ceny Anděl v kategorii hiphop. Ve stejném roce vydalo i desku s názvem Live, kterou jako první české hudební uskupení v historii natočilo ve slavném nahrávacím studiu Abbey Road Studios London, kde vznikala alba takových velikánů jako třeba the Beatles, Deep Purple, Pink Floyd, U2 nebo Radiohead. Dalším highlightem bylo Red Bull Studio Londýn, kde Android Asteroid spojili síly s legendárním DJ Vadimem a raperkou Yarah Bravo.

Nové album AMOEBA dvojice Tomáš Konůpka a Jan Pospíšil připravuje poslední tři roky. K jeho natáčení si na pomoc přizvali špičky naší hudební scény: Viliam Béreš a Jan Steinsdorfer - klavír, Marek Minárik - basa, Nèro Scartch - syntezátor, Lukáš Martinek - mix. "Nové věci jsou dost jinde, než na co jsou naši fanoušci zvyklí. Už to není takový chill out. Chtěli jsme udělat jeden taneční track a začalo nás to bavit, takže tanečních songů je nakonec na desce víc," popisuje nový zvuk Tomáš Konůpka.

A proč nové album vyjde na vinylu? "Rozhodli jsme se vydat AMOEBU na vinylu, protože CD je už loučící se médium a digitál je sice fajn, ale není to reálná věc. Vinyl navíc zažívá obrovský comeback, což je moc dobře. Analogové praskání desky, plus zvuková kvalita, kterou dnešní technologie nabízí, to je prostě skvělá kombinace," říká s úsměvem Tomáš a dodává: "Proto jsme rozjeli i HitHit kampaň, samotné nás totiž zajímá, kolik kusů vinylu si reálně lidé objednají. Samozřejmě víme, že gramofon nemá každý, a proto jsou k mání i odměny typu sítotisk od Pavla Fuksy, backstage pass na křest nebo třeba digitál týden před vydáním. Držitel této odměny bude mít možnost slyšet naše album jako první."

Kromě zmiňovaných věcí lze prostřednictvím crowdfundingové sbírky na Hithitu zakoupit třeba VIP vstupenky na křest, soukromý koncert nebo lístky na mezinárodní festival Mladí ladí jazz, kde Android Asteroid poprvé zahrají nové tracky v klubovém prostředí. "Protože křest plánujeme až na podzim, rozhodli jsme se jediný pražský koncert do té doby odehrát v dubnu v rámci našeho oblíbeného festivalu Mladí Ladí Jazz. V playlistu už jsou tracky z chystané desky. Zapojili jsme je už na festivalech Metronome, Colours of Ostrava a Rock for Churchill a fungovalo to skvěle, tak se těšíme na klubovou atmosféru," uzavírá Tomáš.