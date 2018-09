Australští Dead Can Dance představí písně z připravované desky

Australská skupina Dead Can Dance po více než šesti letech zavítá do Prahy. V rámci nového turné vystoupí 24. června v Kongresovém centru. Ústřední dvojice Lisa Gerrardová a Brendan Perry kromě svých nejznámějších skladeb představí písně z připravované desky Dionysus, která vyjde v listopadu. Za pořadatele o tom informovala Silvie Marková ze společnosti Smart Communication.

Australská formace vydá na podzim své desáté album, v němž "typicky svébytným způsobem zpracovávají dionýsovský kult", uvedla Marková. Nové turné Dead Can Dance podle ní ponese název A Celebration - Life and Works 1980-2019 a přinese průřez bezmála čtyřicetiletou kariérou skupiny. Vstupenky na pražský koncert se začnou prodávat v pátek v síti Ticketmaster. Budou stát od 690 do 1990 korun.

Dead Can Dance založili Brendan Perry, Lisa Gerrardová, Paul Erikson a Simon Monroe v roce 1981, krátce nato Perry a Gerrardová přesídlili do Londýna. Na jaře 1984 vydali eponymní debutové album a o rok později druhou desku nazvanou Spleen and Ideal, která dosáhla na druhé místo britského nezávislého žebříčku. Později se oba členové věnovali kromě Dead Can Dance svým sólovým projektům.

Tvorbu Dead Can Dance charakterizuje éterický hlas Gerrardové a hluboký baryton Perryho, které se proplétají zvukovými krajinami na hranicích mezi elektronickou a živou hudbou. Používají exotické nástroje čerpající z minulosti i mimoevropských kultur ze Středního východu, Asie, východní Evropy, Středomoří i severní Afriky.