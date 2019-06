Benátská! s Impulsem láká na open air vystoupení Karla Gotta

Úvodní den festivalu Benátská! s Impulsem(25. - 28. července 2019) bude patřit hudební oslavě 80. narozenin Karla Gotta. Právě jeho vystoupením, během kterého Karla Gotta doprovodí Band Pavla Větrovce a hosté Ilona Csáková, Markéta Konvičková a Petr Kolář, vyvrcholí čtvrteční program.

"Vytvořme si fantastickou atmosféru už během božského oslavy narozenin Karla Gotta! Těšíme se na vás," zve na jediné letní open air vystoupení Karla Gottajeden z pořadatelů Petr Pečený. Program prvního dne doplní koncertními sety Anna K., Peter Nagy, Záviš a další umělci.

"Všichni chceme panu Gottovi udělat radost, vyjádřit úctu a poděkovat, že přijal pozvání zahrát do našeho kraje a chystáme mu k narozeninám několik speciálních dárků,"popisuje pečlivé přípravy na návštěvu Karla Gotta na festivalu Benátská! Pavel Mikez, druhý z pořadatelů.

Nejen hudbou živ je člověk

Benátská! s Impulsem kromě skvělého koncertního programu má mnoho co nabídnout. Festival je zasazen do krásné lokality plné travnatých ploch vybízejících pro odpočinek, picknick či jen povalování za poslechu hudby, vše dokresluje nádherný výhled na dominantu kraje Ještěd. Pyšní se také vynikajícími službami a servisem pro návštěvníky a to i ve stanovém městečku, podporuje lokální výrobce potravin, snaží se o maximální respekt vůči životnímu prostředí a je festivalem bezbariérovým.

"Jsme festivalem pro celou rodinu a dost si na tom zakládáme. Takže kromě snahy o maximální čistotu v celém areálu, zajišťujeme celou řadu doprovodných akcí, které pobaví všechny - od dětí po důchodce. Pro letošní rok připravujeme: zónu vědeckého centra IQlandia a IQparkz Liberce, různé dětské koutky s kreativním zaměřením - bude i koutek Oblastní galerieLiberec, nejdelší vodní skluzavku v ČR, obří nafukovací prolézačku, Bumber Ball, ale i zónu HC Bílých tygrů Liberec a spoustu dalších atrakcí," doplňují pořadatelé."Kdo bude chtít žít nejen potravou hudební, ale i se bavit a dobře se najíst, bude na tom nejlepším festivalu v České republice! Svoje si najdou masožravci i vegani, vše doplníme velkým výběrem nápojů včetně oblíbené vinárny."

Více informací najdete zde.