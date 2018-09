Blues, jazz i bigbít. Luboš Andršt oslaví 70 v Lucerně

Kytarista, skladatel a pedagog Luboš Andršt, jehož jméno je synonymem pro tuzemské blues, oslaví 70. narozeniny 26. září koncertem v pražském Lucerna music baru s mnoha hosty. Na večeru s názvem Luboš Andršt - 70 let vystoupí s třemi aktuálními sestavami. Postupně zahraje s jazzově laděným Luboš Andršt Group, bluesovým Luboš Andršt Blues Band a v blues rockové sestavě také s legendou československého bigbítu Energitem. Jubilantovi přijde pogratulovat například kytarista Michal Pavlíček nebo perkusionista Imran Musa Zangi. Koncertem bude provázet Michal Prokop. Za pořadatele to sdělila Klára Mrázková.

"Když zrovna hraji blues, tak do toho občas přidám nějakou 'jazzovou zatáčku' a zamotám do té muziky noty, které tam nikdo nečeká. Ale dělám to i naopak. Do jazzové muziky napálím blues a to zabere vždycky," podotkl ke svému stylovému rozpětí.

Andršt, kterému bylo sedmdesát 26. července, má mnoho hudebních aktivit. Mimo jiné v klubech vystupuje s Prokopem ve Framus Five. Také má akustické trio s Prokopem a houslistou Janem Hrubým. Ročně odehraje dvě stovky koncertů. "Dokud ruce a hlava slouží, tak to jde. Problém je, že pak mám v hlavě třeba šest repertoárů, nějakých 120 skladeb," řekl loni v rozhovoru muzikant, který působil i v bigbítové skupině George & Beatovens, hrál s Mariánem Vargou nebo v doprovodné skupině Marty Kubišové. Dvakrát vystoupil i s legendárním B. B. Kingem. "Jednoznačně nejvíc jsem se naučil od B. B. Kinga," prohlásil Andršt, který si s ním zahrál v roce 1998 v pražském Kongresovém centru a v roce 2000 ve zlínském klubu Golem.

Loni se Andršt po více než 40 letech vrátil k debutu kapely Energit. Její album v roce 1973 tehdejší vedení vydavatelství Supraphon odmítlo vydat, neboť redakční radě kvůli tvrdšímu stylu a angličtině přišlo ideologicky závadné. Aktualizovaná verze původní nahrávky vyšla pod názvem Time's Arrow jako pocta baskytaristovi Vladimírovi Padrůňkovi, který zemřel v roce 1991 v necelých 40 letech.

Za svou hudební kariéru prošel Andršt mnoha kapelami a zanechal svůj otisk na mnoha tuzemských deskách. Hraje například na albu Michala Prokopa Město ER, s Jazz Q nahrál desku Pozorovatelna. Řadu desek vydal Andršt pod svým jménem. K těm nejvýznamnějším patří Capricornus a Imprints.

LUBOŠ ANDRŠT GROUP - Memphis Underground: