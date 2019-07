Bohemia JazzFest oslavuje 30. výročí svobody

Letošní 14. ročník mezinárodního hudebního festivalu Bohemia JazzFest bude ve znamení oslav 30. výročí od Sametové revoluce. Sedm večerů na krásných historických náměstích nabídne koncerty legendárních hudebníků z celého světa včetně předních domácích skupin a interpretů. Vizuál festivalu, saxofon v kleci s otevřenými dvířky vyzařuje pocit svobody, která je tak důležitá nejen pro improvizovanou hudbu, ale i pro život nás všech.

Populární americké duo Tuck & Patti bude hlavní hvězdou večera po tři noci, v Praze, Plzni a Liberci, přinášejíc svou význačnou směs virtuózní hry na kytaru a oduševnělých vokálů která jim přinesla fanoušky po celém světě. Jejich první návštěva České republiky byla na Bohemia JazzFestu v roce 2008. "Všichni je milovali," říká zakladatel a ředitel Bohemia JazzFestu Rudy Linka. "Patti zpívá s energií Janis Joplin a Tuck dokáže hrát jako Jimi Hendrix. A jsou z Californie, kde hudba nemá žádné meze. V mnoha směrech jsou pro festival i pro letošní oslavu svobody perfektní volbou." Tuck & Patti obdrží tento rok Bohemia Jazz Award.

Další umělci odrážejí směs toho, co je už zavedené, a talentu na vzestupu, která Bohemia JazzFest učinila unikátní událostí a příběhem úspěchu, který nemá obdoby, když za posledních 13 let přivedl na náměstí stovky tisíc fanoušků. Nedostižná americká kytarová legenda Ralph Towner se vrací. Italský klavírista Stefano Bollani, hvězda v rádiu i v televizi ve své zemi, přináší se svým dynamickým kvartetem do Prahy svůj Napoli Trip, hudbu inspirovanou tradičními neapolskými písněmi. Kouzelník za klávesami, Krzysztof Kobyliński, jedna z hlavních sil Polské jazzové scény se ukáže v Táboře a v Brně, spolu se vzrušujícím Italským bandoneonovým mistrem Daniele Di Bonaventurou.

Otevření festivalu v Praze nepřísluší nikomu jinému, než rakouskému kytaristovi Wolfgangu Muthspielovi - mezinárodně uznávanému hráči, který hrál s legendami jako Brad Mehldau a Gary Burton - který v současnosti vede jeden z nejžádanějších jazzových kvartetů v Evropě. Další večer představí pražským posluchačům Lorenz Kellhuber se svým triem to, co časopis Concerto popsal jako "jeden z nejzajímavějších mladých hlasů evropského jazzu."

Česká jazzová scéna, která se vyvíjela už v temných dnech před Sametovou revolucí, je zastoupena sestavou, která se dívá jak zpět, tak vpřed. Bluesový harmonikář a zpěvák Ondřej Konrád je veterán staré éry, která ale zůstala svěží a aktivně působí se svou kapelou Gumbo. Ti budou hrát v Liberci a Domažlicích. Lenka Dusilová, fenomenální česká zpěvačka, bude otevírat koncert v Táboře. Ze statusu rockové hvězdy se přesunula do nevšední exprese, volně přijímající vlivy z rozličných žánrů a různých hudebních zážitků.

Pianisté Martin Bruner a Tomáš Sýkora, nadaní skladatelé, kteří jsou stejně zdatní v jazzu, jako v klasické hudbě, reprezentují budoucnost. Sýkora vyhrál cenu OSA za nejlepší jazzovou skladbu v roce 2013, Brunner tuto cenu obdržel v roce 2010. Sýkora se se svým triem objeví v Praze a v Plzni, za-tímco Brunner se svým kvartetem budou zahřívat pódium pro duo Tuck & Patti v Liberci.

A kdo viděl Elmhurst College Jazz Band vloni na festivalu, ten nemůže zapomenout na úžasnou ener-gii a technické dovednosti orchestru, který se stal oblíbencem jazzových festivalů ve Spojených stá-tech i v Evropě. Pod taktovkou dirigenta oceněného Grammy, skladatele a trumpetisty Douga Beache, přinese ánsámbl z Elmhurstu strhující finále večera v Táboře a v Brně.

V souladu s tradicí festivalu nejsou potřeba žádné vstupenky, všechna vystoupení jsou zdarma. Chcete-li Bohemian JazzFest podpořit a získat tak například VIP pass, CD či LP Rudyho Linky nebo propagační předměty, můžete tak učinit skrz sbírku na crowdfundingovém serveru Hithit, která poběží do tohoto víkendu.