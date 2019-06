Britský písničkář Tom Rosenthal vystoupí zítra v Praze

Do Prahy poprvé zavítá populární britský indie folkař, který se proslavil vtipnými videoklipy i písněmi o americké první dámě nebo kousajícím fotbalistovi. Tom Rosenthal vystoupí v pátek v Paláci Akropolis.

Přezdívá se mu nejlepší neznámý britský písničkář, jak jednou Toma Rosenthala označily Sabotage Times. V repertoáru má prý píseň pro každou lidskou emoci. V pátek 7. června vystoupí v Praze. Je to docela výjimečná hudební událost - Rosenthal už sice vydal pět alb (první v roce 2011, poslední loni), koncertovat ale začal pořádně až letos v březnu.

"Posledních pět let jste mě naživo vidět nemohli. Narodily se mi dvě dcery a já s nimi chtěl zůstat doma. Teď ale nastal čas, abych se zase ukázal světu. Myslím, že moje písně mají schopnost se emocionálně propojit s posluchači a já se postarám o to, aby se to stalo i během mých koncertů," láká na své vystoupení dvaatřicetiletý indie-folkař, který vystudoval antropologii na univerzitě v britském Durhamu. K hudbě se dostal díky své babičce, která ho naučila hrát na piano. Své první skladby začal dávat na internet a měly velký úspěch.

Dnes jeho videoklipy mají na YouTube přes 50 milionů shlédnutí a před dvěma lety si za ně odnesl cenu na Evropském nezávislém filmovém festivalu. Rosenthalovy citlivé skladby vyprávějí o lásce, rodině, ale například i běžci Yohanu Blakeovi, který skončil druhý za Usainem Boltem, americké první dámě Melanie Trump, incidentech uruguayského fotbalisty Luise Suaréze, který několikrát pokousal své protihráče nebo o lidech, kteří si ve vaně čtou Komunistický manifest.

Jeho písně zazněly například v televizních seriálech Skins, Hard Knocks nebo Kid Poker, v reklamě na Vodafone z roku 2015 nebo v upoutávkách k filmům Comet (2014), Anesthesia (2014) či Odysea (2016). V Paláci Akropolis vystoupí s kapelou, již tvoří kromě kytary také cello.