Český zpěvák Mikolas Josef postoupil do finále Eurovize

Český zpěvák Mikolas Josef se zúčastní sobotního finále mezinárodní písňové soutěže Eurovize. Spolu s dalšími devíti soupeři postoupil ze semifinále, při kterém vystoupili zástupci 19 zemí. Je to teprve podruhé v historii, co zástupce Česka bude zpívat ve finále této soutěže.

Mikolas Josef v pěveckém klání vystoupil jako pátý v pořadí s vlastní písní Lie To Me. Jeho účast přitom byla ohrožena kvůli poranění páteře, jež utrpěl minulý měsíc při zkoušce na soutěž. Byl sice převezen do nemocnice, nicméně o několik dní později úspěšně absolvoval další zkoušku, i když bez původně chystaných akrobatických prvků.

Mikolas Josef - Lie To Me:

Společně s Českou republikou se do finále probojovali také zástupci Rakouska, Estonska, Kypru, Litvy, Izraele, Bulharska, Albánie, Finska a Irska.

Soutěže se účastní zástupci 43 národních delegací. Druhé semifinále zahrnující 18 zemí se koná 10. května. Do finále 12. května přitom automaticky postupují zástupci pěti zemí, které nejvíce přispívají do rozpočtu pořádající organizace - tedy Británie, Francie, Německa, Itálie a Španělska. Automaticky jde do finále také Portugalsko jakožto hostitel 63. ročníku soutěže.

Česká republika se soutěže zúčastnila v letech 2007, 2008, 2009, 2015, 2016 a 2017. Nejlepšího výsledku zatím dosáhla v roce 2016, kdy Gabriela Gunčíková postoupila do finále a s písní I Stand obsadila 25. místo.