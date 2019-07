Colour Meeting v Poličce hostí umělce z deseti zemí

Galavečerem, který diváky přenese do doby francouzského krále Ludvíka XIV., začne v pátek v Českém Krumlově 28. ročník Mezinárodního hudebního festivalu (MHF)... více

Zakládající člen Pink Floyd Nick Mason a jeho Saucerful of Secrets přiváží do Prahy atmosféru prvních desek této legendární kapely. Pražská zastávka jeho... více

Vstupenky na festival Colours of Ostrava, který potrvá do soboty, jsou ještě k dispozici. Zájemci mohou v pokladně na místě koupit lístky na všechny dny,... více

Hudební akce

Festival Colours of Ostrava začal kapelou Buty

Na festivalu Colours of Ostrava ve středu vystoupila kapela Florence + The Machine. Byl to první koncert britské formace v České republice. více