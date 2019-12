Colours of Ostrava přivítá Lumineers nebo norskou zpěvačku Sigrid

Na příštím ročníku Colours of Ostrava vystoupí americké folkrockové uskupení The Lumineers i mladá norská zpěvačka Sigrid. Spolu s nimi se na hudebním festivalu představí i severská formace Wardruna, australská zpěvačka Tones and I, německá techno dechovka Meute, ruští The Hatters nebo Bazzookas z Nizozemska. Novináře o tom informoval mluvčí festivalu Jiří Sedlák. Organizátoři už dříve oznámili, že jednou z hvězd budou američtí Twenty One Pilots.

"Sedm nově zveřejněných jmen v čele s The Lumineers a Sigrid dokládá velkou žánrovou pestrost, která je Colours of Ostrava vlastní: od folkrocku, přes pop, severský mystický folk, divoké ska, punk či gypsy hudbu až po dechovku v rytmu techna. Společné je jim to, že nabídnou návštěvníkům skvělé koncertní zážitky," uvedla ředitelka festivalu Zlata Holušová.

Zřejmě nejznámějším hitem The Lumineers je skladba Ho Hey z roku 2012. Uskupení získalo nominace na Grammy a jejich velký fanoušek Barack Obama je dvakrát pozval do Bílého domu. Otevírali koncerty například U2. "Nadšeně byla přijata také skladba The Hanging Tree složená pro film Hunger Games," připomněl Sedlák.

The Lumineers - Ho Hey

Norská třiadvacetiletá zpěvačka a skladatelka Sigrid jako druhá nejmladší zvítězila v hudební soutěži BBC Music Sound of 2018, získala norskou Grammy a vystoupila například při předávání Nobelovy ceny míru.

Z Norska přijede do Ostravy také kapela Wardruna. Hudební projekt čerpá ze severské mytologie a spiritualismu. "Německé Meut tvoří 11 dechařů, bubeníků a hráč na marimbu. S neuvěřitelnou přesností nejen na pódiu, ale i v ulicích či na náměstích, hrají techno a house skladby od známých autorů taneční hudby," uvedl Sedlák.

Australská autorka a zpěvačka Toni Watson, alias Tones and I, boduje se svými skladbami Dance Monkey a Johnny Run Away v hitparádách nejen v Austrálii, ale i v dalších 22 zemích světa. Pro ruské The Hatters jsou typická zběsilá i humorná vystoupení, kterým na pódiu vévodí obří balalajka. Ska-punkoví Bazzookas se na festival vrací po pěti letechs novým albem a novou show.

Devatenáctý ročník festivalu Colours of Ostrava se uskuteční od 15. do 18. července 2020 v industriálním areálu Dolních Vítkovic. Program se odehraje na 24 venkovních i krytých scénách.