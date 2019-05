Cradle of Filth nebo Arch Enemy. V Plzni začíná festival tvrdé hudby

Desítky hodin nejtvrdší hudby a sedmadvacet kapel z osmi zemí nabídne od pátku do nedělní noci fanouškům desátý ročník hudebního festivalu Metalfest. Festival, který se koná v největším přírodním amfiteátru v ČR v Plzni na Lochotíně vedle zoologické zahrady, každoročně láká větší počet příznivců metalové hudby. Loni jich bylo přes deset tisíc. Letos jich bude ještě více, festival poprvé ve své historii vyprodal všechny vstupenky, řekl Jiří Daron z pořádající agentury Pragokoncert Bohemia. Kolik vstupenek se přesně prodalo, ale neuvedl. Diváci se podle něj do Plzně sjíždějí z 25 zemí světa.

Každý ze tří festivalových dnů nabídne přes 12 hodin hudby, celodenní maraton zakončí vždy dvě hlavní hvězdy dne. V pátek to bude švédská heavymetalová kapela Hammerfall. Druhou hvězdou večera bude německá powermetalová skupina Powerwolf, která se také podle tradice festivalu stane během dne patronem zvířat v sousední zoo. Skupina známá svými kostýmy a stylizací do vlkodlaků si vybrala za kmotřence vlky hřivnaté. V sobotu vyvrcholí program koncerty britské extrémní heavymetalavé kapely s gotickými prvky Cradle of Filth, v níž hrají i dva čeští muzikanti, a den zakončí melodický deathmetal švédských Amon Amarth. Festival v neděli uzavřou koncerty Dee Snidera, bývalého zpěváka americké kapely Twisted Sister, a švédské deathmetalové skupiny Arch Enemy. Pro fanoušky jsou připravené i autogramiády vystupujících kapel.

"Deset ze 27 vystupujících kapel je ze Skandinávie, kde je tento styl hudby populární," řekl Daron. Metalfest je po vizovickém Masters of Rock druhou největší přehlídkou metalové hudby v ČR. V uplynulých letech vystoupily v Plzni takové světové hvězdy, jako je například Alice Cooper, Accept, Nightwish, Apocalyptica, Zakk Wylde a další.