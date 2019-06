Dánští Efterklang se vracejí do Prahy. Představí své nové album

Dánští Efterklang se po šesti letech vracejí do Prahy. Přivezou nové, v pořadí páté studiové album Altid Sammen. Kapela vystoupí v Divadle Archa 15. února 2020. Předprodej vstupenek bude zahájen 14. června.

Indie pop, indie rock, synthpop, elektornická hudba, dark wave nebo glitch - takto média definují styl této populární skupiny. Možná právě její ne úplná zařaditelnost je to, co na ní její fanoušci tolik oceňují. Do Prahy se vrací po šesti letech. Tehdy zde představili koncertní podobu jejich alba Piramida.

Kapelu založili tři přátelé z dětství Mads Brauer, Casper Clausen a Rasmus Stolberg. Jejich debut Triper vyšel v roce 2004. V roce 2012 podepsali smlouvu s labelem 4AD a vydali dosud jejich nejúspěšnější CD Piramida. V průběhu roku 2015 ohlásili další projekt a nechali vzniknout nové, rozšířené, formaci nazvané Liima, se kterou vydali dvě alba v letech 2016 a 2017.

V roce 2014 natočili společně s dánskou filharmonií a dánským dívčím sborem unikátní audio-vizuální nahrávku The Last Concert. Byl to mezník v desetileté kariéře skupiny. Uzavřela se jedna kapitola a nové album Altid Sammen (začalo se nahrávat na podzim 2018) patrně otevírá další. "Ušli jsme jako Efterklang dlouhou cestu, jako individuality jsme se změnili. Pořád jsme Efterklang, ale s novou energií každého z nás a novým pohledem na věc," říká za kapelu Stolberg.

