David Koller vydává nový singl Spokojená. Na jaro chystá album i turné.

Hudebník David Koller pokračuje ve spolupráci s básníkem Jáchymem Topolem. Ten mu napsal text i pro nejnovější singl Spokojená, k němuž právě vychází i videoklip. Příští rok by se měl objevit na novém albu, jehož vydání Koller spojí s velkým jarním turné po celé republice.

Někdejší frontman kapely Lucie David Koller pokračuje ve své našlapané sólové dráze. V posledních měsících vydal několik sólových singlů a nyní přichází s dalším. Novinku s názvem Spokojená pro něj opět napsal básník Jáchym Topol, který je autorem textů už k několika Kollerovým předchozím písním, jako jsou Vězenkyně nebo Planeta bez paměti a částečně i loňský singl Pouta: "My už spolu delší dobu spolupracujeme. Bývá to tak, že mu napíšu e-mail, popíšu jednoduše, co bych potřeboval, a on mi skoro okamžitě pošle text nebo rovnou dva i tři. Vlastně s nadsázkou řečeno, jde o takovou skoro rodinnou spolupráci, neboť třeba text k písni Pouta napsala jeho přítelkyně Barbora Hanková," říká David Koller. Zmiňované písně s Topolovými texty vyšly spolu se singlem My se vám ozveme před časem také na sběratelské vinylové EP.

Zadání pro nejnovější píseň Spokojená, ke které zároveň vychází v Praze natočený videoklip v režii Ondřeje Drábka z Beef Brothers, prý znělo: "Tentokrát bych chtěl něco sexy". Výsledkem je více než tříminutový klip se záhadným, až trochu temným podtónem, nabitý erotikou a nakonec i krimi zápletkou. Hlavní role si v něm vedle davida Kollera zahráli Hana Drozdová a Šimon Bílina. V jedné z vedlejších rolí portýra v hotelovém výtahu se krátce představuje i Kollerův syn Adam, který zároveň hraje na bicí v jeho bandu. Po hudební stránce spolupracoval David Koller na nové písni také se slovenskými producenty ze studia Lavagance Markem Rakovickým a Oliverem Fillnerem, kteří dle Kollera jeho původní koncepci mírně pozměnili a vymysleli nový leitmotiv písně, a tak jsou uváděni i jako spoluautoři songu.

Jestli se Spokojená zařadí mezi Kollerovy největší hity, jako je například Chci zas v tobě spát, Čas nejde vzít zpátky, Nic není nastálo nebo Gypsy Love, ukáže teprve čas. "Dopředu se, myslím, nedá poznat, zda ta či ona píseň bude hit, ale to hledání nových nápadů, postupů či zvuků je strašně vzrušující," říká hudebník. Stejně jako Kollerovy předchozí písně, vznikla i Spokojená v jeho studiu v Mikulově. "Zvažuji, že se toho baráku zbavím a přesunu se někam blíž k Praze, ale ještě před tím tam chci nadělat co nejvíc muziky," přiznává Koller, který spolu s výtvarníkem Davidem Černým a režisérkou Alicí Nellis stojí například také za pražským kulturním prostorem MeetFactory.

Píseň Spokojená se spolu s dalšími chystanými hity má objevit na Kollerově připravovaném albu, jehož vydání chystá na letošní jaro. V březnu a dubnu se jej spolu se svým Kollerbandem vydá představit na turné po celé České republice, které zahájí 3. března v plzeňském Depu 2015 a zakončí 28. dubna v České Lípě. Na konci března Koller hned pětkrát zahraje v pražském Jazz Docku. Na nejbližší koncert se ale fanoušci můžou těšit už 10. prosince, kdy multitalentovaný hudebník zahraje a zazpívá v Kroměříži.