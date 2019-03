Divadlo v Karlíně představí revue pro mládež Jak se dělá muzikál

Hudební divadlo Karlín (HDK) v režii Antonína Procházky uvede premiéru revue Jak se dělá muzikál. Inscenace využije hudební čísla z muzikálů HDK. V hlavních rolích se představí Iva Pazderková, Markéta Procházková, Václav Noid Bárta a Martin Písařík.

Devítičlenný orchestr povede Kryštof Marek. Tvůrci využijí také kostýmy a scény, které byly vytvořeny pro HDK. "Přemýšleli jsme, že bychom rádi něco hráli nejmladším divákům. Prvním krokem je show, kterou se pokusíme nejmladší publikum oslovit tak, aby nepoznalo, že je svým způsobem vychováváno," uvedl ředitel HDK Egon Kulhánek.

Inscenace bude podle tvůrců jakousi projížďkou martyriem vzniku muzikálu od výběru titulu přes konkurz, první čtenou zkoušku až po aranžovací zkoušky na jevišti, s nahlédnutím do zákulisí, dílen, maskéren a rekvizitáren.

Procházka v HDK v minulosti režíroval muzikály Producenti, Limonádový Joe, Vražda za oponou a operetu Polská krev a nejnověji muzikály The Addams Family, Bonnie and Clyde a Sestru v akci. Na jiných scénách byl režisérem muzikálů Kiss me Kate, Mamma Mia a Ať žijí duchové. Spolupracuje také s televizí, filmem a rozhlasem jako scenárista, herec a režisér.

Revue Jak se dělá muzikál je po muzikálu Legenda jménem Holmes a koprodukční operetě Veselá vdova třetí premiérou v HDK v sezoně 2018/2019.