Divokej Bill chystá koncert v Úvalech. Zazní i oblíbené songy

Po sérii vystoupení v rámci festivalů zakončí kapela Divokej Bill svou letní sezónu koncertem v domovských Úvalech. Koncert nazvaný DIVOKEJ BILL DOMA 2019 proběhne 14. září. Vstupenky jsou již k dispozici v síti Ticketstream.

Divokej Bill se do Úval pravidelně vrací. Skupina zde vznikla před jedenadvaceti lety a od té doby zde mají zkušebnu a základnu, kde vznikají nové písně, zkouší se nový repertoár a vůbec se zde odehrává podstatná část života Divokýho Billa. Možná i proto se stalo tradicí, že každé dva roky zde kapela zahraje koncert pro své domácí publikum. Letošní koncert nazvaný DIVOKEJ BILL DOMA 2019 se odehraje 14. září.

"Tento rok jsme začali jedenadvacátou koncertní sezónu. Vlastně jsme tím pádem celosvětově plnoletí," říká s úsměvem kytarista Roman Procházka. "Úvalský koncert je pro nás vždycky něco speciálního."

"Letošní koncert bude takové poděkování fanouškům a "úvalákům" za těch 21 let co nás podporují. Ti co nestihli O2 Arénu si jí mohou užít v trochu menším měřítku, ale pod hvězdami. Zahrajeme průřez naší tvorbou, nebudou chybět oblíbené songy a představíme i nějakou novinku."

Hosty koncertu budou jejich úvalští kamarádi mezi které patří kapela Medvěd 009 a nadějná mladá písničkářka Tereza Balonová. A pokud se podaří, dorazí i rumunští přátelé z kapely Drum Bun. "Samozřejmě po koncertě proběhne naše tradiční afterparty ve velkém stanu, kde zahraje kapela Univers. Navíc od srpna spouštíme naše oblíbené hledaní kešek se vstupenkami na koncert, letos jich bude celkem deset a v té poslední desáté pak tři vstupenky. Dohromady tedy 21 vstupenek," dodává ještě Roman Procházka.

Kapacita úvalského stadionu je omezena, Billové tedy doporučují zajistit si vstupenky s předstihem a také sledovat kapelní facebook a instagram.