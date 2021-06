Do Prahy by se měla příští rok vrátit metalová legenda Metallica

Do Prahy by se měla příští rok 22. června vrátit metalová legenda Metallica jako hlavní hvězda festivalu Prague Rocks, který se uskuteční v Letňanech. Z Las Vegas přijede na festival také kapela Five Finger Death Punch, která byla založena teprve v roce 2008, ale během relativně krátké doby stihla vydat již osm studiových alb, kterými se dostala do povědomí většiny metalových fanoušků. Informoval o tom Ondřej Pojzl z pořádající agentury Live Nation.

Předprodej vstupenek v cenách od 1990 do 3490 korun bude zahájen 1. července.

Slavná metalová skupina Metallica v Česku hraje opakovaně, naposledy se v Praze představila v květnu 2019, kdy v Letňanech na koncertu svého turné WorldWired Tour nabídla nadšenému publiku písně ze své nové desky Hardwired...to Self-Destruct i staré hity. Vystoupení bylo vyprodané. Podle pořadatelů dorazilo přibližně 70 tisíc návštěvníků. Stejně jako rok předtím v pražské O2 areně američtí metalisté zaujali přítomné, když zahráli a v češtině zazpívali song Ivana Mládka Jožin z Bažin.

Metalliku založil v roce 1981 v Los Angeles Lars Ulrich spolu s Jamesem Hetfieldem. Thrashmetalová kapela získala velký ohlas na desky Ride the Lightning z roku 1984 a Master of Puppets z roku 1986. Druhá z nich se stala prvním metalovým albem, které zařadila americká Kongresová knihovna do Národního registru nahrávek. Mezi hudební superhvězdy pak kapelu katapultovala deska Metallica (černé album) z roku 1991.

Loňský třetí ročník festivalu Prague Rocks se měl uskutečnit 2. července na Sinobo Stadium v pražském Edenu. Účast potvrdila kapela Lucie, slovenská poprocková skupina No Name a indiepopoví Lake Malawi. Pořadatelé však museli akci kvůli protipandemickým opatřením zrušit. Hlavní hvězdou druhé ročníku Prague Rocks byla americká skupina Kiss a jejich krajané ZZ Top.