Do Prahy se vrátí pop-swingový zpěvák Michael Bublé

Kanadský pop-swingový zpěvák a držitel cen Grammy Michael Bublé vystoupí 17. září v pražské O2 areně. Do Česka se vrátí po více než pěti letech. Představí album z loňského listopadu označené pouze červeným srdíčkem a nazývané "love". O koncertu informovaly pořádající agentury.

Loni v srpnu se Bublé vrátil na scénu po delší přestávce a během tohoto roku odehrál desítky koncertů při turné Don't Believe the Rumors Tour napříč Spojenými státy. Má za sebou pět vyprodaných světových turné, získal čtyři ceny Grammy a za svou kariéru prodal více než 60 milionů nahrávek.

Mezi nejpopulárnější skladbu, která ho také proslavila, patří píseň Feeling Good. Původně ji do svého alba zahrnula zpěvačka Nina Simone. Byla ale přezpívána mnoha interprety, jako jsou například kapela Muse nebo Frank Sinatra. Úplně první oficiální deskou Bublého je album Michael Bublé z roku 2003. Novější písní je například It's a Beautiful Day nebo Haven't Met You Yet. Na svou nejnovější desku nazpíval 11 písniček, mezi nimi třeba When I Fall In Love nebo Forever Now.

"Bublému se podařilo prodchnout svými zlatými hlasivkami celou řadu těch nejklasičtějších písní v historii pop music," uvedl o zpěvákovi list Daily Telegraph.

Michael Bublé se narodil 9. září 1975 v Burnaby v Kanadě. Přestože debutoval jako jedenadvacetiletý, zlom v jeho kariéře nastal až v roce 2003 po vydání alba nazvaném po něm. O dva roky později uvedl na trh desku It's Time, se kterou obsadil prakticky celou Evropu, kde se prodala třetina z celkových šesti milionů kopií. Úspěch měla i další alba.