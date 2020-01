Dreampopové duo teepee oznamuje vydání nové desky

Dreampopové duo teepee, jeden z největších objevů české nezávislé hudební scény posledních let, chystá vydání druhého studiového alba Where the Ocean Breaks. Na albu teepee spolupracovali s britským producentem Tomem O. Marshem ve vídeňských Aurora Studios. Ještě před jeho vydáním však teepee spustili kampaň na crowdfundingovém portálu HitHit, s cílem vybrat finance spjaté s náklady na výrobu hudebních nosičů, dokončení videoklipů a samotnou propagaci desky.

Plzeňské duo teepee vzniklo v roce 2015 a tvoří jej Tereza Lavičková a Miroslav Patočka. Zvuk této dreampopové dvojice je definován především zasněným spojením vokálů, akustickou kytarou a křehkými tóny elektrické kytary. Jejich debutovou desku Albatross a následné EP Mirrors produkoval Mikoláš Růžička (Piano, Republic of Two). Zejména v posledních dvou letech se teepee začali více orientovat na zahraniční publikum a kromě předních showcasových festivalů jako Reeperbahn Festival v Hamburku, Enea Spring Break v Poznani či Waves Vienna, teepee vystupovali v Polsku, Velké Británii, Německu, Rakousku či na Slovensku. Vydatně však také koncertovali po celé České republice, včetně předních festivalů (Rock For People, Sázavafest, Colours of Ostrava) či na slovenském festivalu Grape.

Deska Where the Ocean Breaks vznikala především ve Vídni ve spolupráci s britským producentem Tomem O. Marshem, který v minulosti působil v kapelách HVOB nebo IAMX. Singl No Reason z nadcházející desky získal velký úspěch, když byl představen na populárním Youtube kanálu Mr Suicide Sheep a zařazen do Spotify playlistu Indie Radar. Celé album zároveň vychází pod berlínským labelem Springstoff, se kterým teepee začali spolupracovat na začátku roku 2019.

"Spolupráce s Tomem pro nás byla ohromnou zkušeností, která z našich nápadů vytvořila něco, o čem jsme ani nesnili. Na albu představíme 11 písní, které jsou inspirované našimi osobními zážitky, zkušenostmi a příběhy, které jsme prožili například v Baskicku, či daleké Indii", uvádí zpěvačka Tereza. "Where the Ocean Breaks je deska o naději, smíření, lásce, změnách, ale také o nerovnostech ve společnosti a kontaktu s přírodou", dodává Miroslav.

Za téměř čtyři roky existence si kapela získala oblibu fanoušků i hudebních kritiků a jejich hudbu zařadila do svého vysílání například rádia Expres FM, Radio 1, Radio Wave či slovenské Radio FM. Teepee zároveň získali podporu od prestižního hudebního blogu Son of Marketing, byli nominováni mezi finalisty hudební iniciativy Czeching Radia Wave a předskakovali známějším jménům jako Seafret, Oh Wonder, Peter Bjorn and John, Laurel nebo domácí Lenny, Emmě Smetana, Václavu Neckářovi či Thomovi Artwayovi.

Album lze momentálně předobjednat v rámci kampaně na crowdfundingovém serveru HitHit.cz. Fanoušci si zde kromě něj mohou zakoupit například účast na exkluzivní pre-release party, VIP vstupenku na slavnostním křest alba, soukromý koncert, podepsaný vinyl a mnoho dalších atraktivních odměn.