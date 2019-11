Einstürzende Neubaten představí ve Foru Karlín své nové album

Po více než dvanácti letech vydá v příštím roce německá industriální hudební skupina Einstürzende Neubaten dlouho očekávané studiové album. Písně z něj představí v rámci plánovaného turné The Year of The Rat Tour. Pražská zastávka bude 22. května 2020 v sále Fora Karlín. Vstupenky v předprodeji od 7. listopadu v sítích Ticketmaster a GoOut.

Kariéra Einstürzende Neubaten začala v roce 1980. Zakládající člen Blixa Bargeld byl požádán, aby vystoupil v berlínském Moon Clubu. Vymyslel si skupinu Einstürzende Neubauten, nabídku na koncert přijal a pozval pár přátel. Počátečními členy kapely se ukázali být muzikanti, kteří měli ten večer čas.

Oficiální narození Einstürzende Neubauten je ale obecně spojeno s tímto koncertem. Nikdo tehdy nemohl předvídat, že téměř po čtyřech desetiletích bude tato formace stále tak produktivní a s velkou fanouškovskou základnou. Svým debutovým albem Kollaps (1981) vyhlásili válku všem dosavadním způsobům poslechu hudby.

Jejich novátorský a experimentální přístup ovlivnil celou řadu skupin a uměleckých žánrů od divadla přes výtvarné umění až po film. Za svou existenci vydali celkem 12 alb, na právě připravované novince slibují dosud neprobádané obzory jejich vnímání hudby. V Praze, kam se více méně pravidelně vracejí, dorazí v sestavě: Blixa Bargeld, Alexander Hacke, NU Unruh, Jochen Arbeit a Rudi Moser. Jejich turné čítající 17 koncertů odstartuje 19. dubna 2020 v německém Postdamu a skončí 30. 9. v Londýně, Praha je jejich druhou zastávkou.