Fanoušci kytarové muziky budou mít sraz v Rock Café

Na fanoušky hutné kytarové muziky čeká v sobotu 8. února v Rock Café akce, již má na svědomí pražská kapela Acid Row. Událost ponese název Cut It Out!, který je odvozen od stejnojmenného singlu téhle party. V průběhu večera proběhne jeho premiéra a představen bude i videoklip. Naopak svůj úplně poslední koncert zde odehraje další stonerová partička Baro Chandel, která tak ukončí svoji činnost. Chybět nebude ani známá pražská psychedelická kapela Madhouse Express. Celou akci zakončí afterparty, kde se parta prvotřídních DJ's pochlubí se svými sbírkami vinylů.

Pražská parta Acid Row pohybující se na pomezí stoneru rocku a metalu s punkovou energií přichází se singlem Cut It Out, ke kterému natočila svůj debutový videoklip, jenž má na svědomí plzeňský filmař Václav Čtvrtník. Tahle čtyřka by se koncertem k příležitosti jeho premiéry ráda vryla více do paměti pražského publika. Návštěvníci se mohou těšit na skvělou live show, doprovázenou nezastavitelnou kadencí kytarových riffů, pronikavými basovými linkami, explozemi bicích a hlasem, v němž se mísí vztek a pouštní prach v podání nepřehlédnutelného frontmana. Skupina má před zveřejněním zmíněného videa na svém kontě debutové EP Bad Delivery (2016), desku Spikes (2018) a nespočet koncertů doma i v zahraničí.

King is dead. Long live the king!, jak je trefně uvedeno v popisu události, neb večer bude mít hořkosladkou příchuť v podobě posledního koncertu další stonerové čtyřky Baro Chandel. Naposledy tak bude možnost živě slyšet melodický stoner-rock'n'roll kapely, která během své existence sekundovala např. kapelám jako 1000mods, Fu Manchu, nebo se objevila na Colours of Ostrava.

Pomyslnou třešničkou na dortu pak bude vystoupení přední české psychedelické kapely Madhouse Express, která tak zpříjemní svým fanouškům čekání na vydání svého prvního alba.

Poté na návštěvníky bude čekat ještě afterparty, kde se o zábavu budou starat Candy Flip DJ's a DJ Tony Magor Vrtačka a jejich výběr z desek v rytmu 60' a 70' let.