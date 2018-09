Festival Jazz goes to town nabídne přes dvacet koncertů

Mezinárodní festival Jazz goes to town v Hradci Králové nabídne více než dvacet koncertů zahraničních a domácích interpretů. Uskuteční se v termínu od 9. do 13. října v prostorách kina Bio Central, Studia Beseda, Studia Divadla Drak, kavárny Kraft a na dalších místech. Letošní 24. ročník festivalu bude výjimečný díky koncertům hned několika bigbandů, řekli organizátoři festivalu. Festival pořádá kulturní nezisková agentura Kontrapunkt.

"Smyslem festivalu je otevírat nové pohledy na jazzovou hudbu, která je velmi vrstevnatá a rozmanitá. Snažíme se přinášet aktuálnější přístupy k hudbě. Do tohoto konceptu zapadá i vystoupení bigbandů; nejde však o klasické bigbandy," řekl dramaturg festivalu Zdeněk Závodný.

Prvním je skandinávský jazzový bigband Norrbotten Big Band. Se švýcarským klavírním triem VEIN z Bazileje se spojí v projektu nazvaném Symphonic Bop. Mezi headlinery patří také pražská rocková skupina Strom stínu, která pro festival spojí síly se čtrnáctičlenným jazzovým bigbandem Bucinatores Orchestra. Dalším je jedenáctičlenný bigband Spinifex Maximus, který vznikl exkluzivně pro letošní ročník festivalu.

"V Amsterdamu sídlící mezinárodní kapela Spinifex, produkující originální hudební mix moderního jazzu, hudební avantgardy, trash metalu a HC, se pouze pro jeden večer spojí s dechovým sextetem složeným z převážně českých jazzových hudebníků," uvedla mluvčí festivalu Karolína Pláničková.

Na základě spolupráce českých a zahraničních hudebníků vznikl také česko-polský sextet trumpetistky a skladatelky Štěpánky Balcarové a polské zpěvačky Małgorzaty Hutek.

Jako každý rok se program dostane i na netradiční místa. Například dvaadvacetihlavý jazzfunkový bigband KYX Orchestra kombinující jazz, rock, funk a filmovou hudbu zahraje na Riegrově náměstí před budovou hlavního vlakového nádraží.

Akce nabídne v české premiéře také například mezinárodní kvartet amerického trumpetisty Natea Wooleyho nebo maďarský kvartet Akosh S. New Unit.

Vstupenky jsou v cenové relaci od 100 do 390 korun a jsou v prodeji na www.ticketstream.cz nebo na 500 prodejních místech sítě Ticketstream. Na hlavní páteční a sobotní program stojí permanentka 800 korun. Kompletní program je na webu festivalu www.jgtt.cz.

Jazzový festival každoročně láká tisíce fanoušků jazzu. V minulosti ve městě koncertovali například kytarista Mike Stern se speciálním hostem Randy Breckerem, harmonikář Sugar Blue, americká skupina Lester Bowie's Brass Fantasy, francouzský houslový virtuos Jean-Luc Ponty či rakousko-americký pianista Joe Zawinul se sestavou Syndicate.