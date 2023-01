Festival United Islands oslaví své dvacáté narozeniny počátkem května, 5. a 6. května zazáří na ostrovech 70 hudebních objevů z 15 zemí

Dvacátý ročník festivalu United Islands of Prague se uskuteční v termínu, kde to před 20 lety všechno začalo. Uskuteční se 5.-6. května 2023 přímo v historickém centru hlavního města. Ostrovy tak zahájí a otevřou festivalovou sezonu.

Ostrovy v centru města a další nespočet netradičních míst v Praze 5 ožijí hudebními objevy i unikátním tematickým nehudebním programem Ostrovy inspirace. Chybět nebude ani páteční a sobotní klubová noc. Připravovaný dvacátý ročník se ponese v duchu Pravdy a Lásky, boje proti dezinformacím, udržitelnosti a diverzity.

"S festivalem se vracíme na začátek května, tedy do termínu, kde festival před dvaceti lety započal. Věřím, že letošní United Islands budou skutečným zahájením nejen pražské festivalové sezony. Naše dramaturgie se zaměřuje na propojování nejrůznějších žánrů, ukazuje jejich rozmanitost a nebojí se otevírat nová témata, současně se moc těšíme na tradiční krásné lokace v Praze 1 a stále se rozšiřující spolupráce s Prahou 5, kde plánujeme velké množství netradičních koncertů a aktivací," říká ředitelka festivalu Kamila Buráňová.

Festival oslaví v květnu 20. narozeniny, přiveze na něj 70 umělců z 15 zemí z celého světa. Návštěvníci se mohou těšit na pestrou paletu nových hudebních interpretů jak z domácí, tak zahraniční scény. Chybět nebude ani oblíbený nehudební program Ostrovy inspirace. Svůj prostor dostanou nejrůznější zajímavé organizace, spolky z Prahy 1, muzea, divadla, kulturní instituce, ale i partneři festivalu.

"Ostrovy inspirace si zakládají na maximální interakci mezi pořadateli a těmi, kteří na festival dorazí. Účastníci si v rámci festivalu budou moci zajít na workshopy, přednášky nebo panelové diskuze a mnoho dalšího," doplňuje Buráňová.

Od roku 2004 festival stál u startu kariéry mnoha dnešních hudebních hvězd. Na festivalu coby noví interpreti v minulých letech hráli třeba Zrní, Kapitán Demo, Midi Lidi, Please the Trees, Lanugo, Sunflower Caravan, Mydy, Prago Union, nebo třeba N.O.H.A, Ela Eyre, Socalled, Aloe Blacc, Birth of Joy, A-collective, Husky Loops, La Fontaines či The Drens.

V roce 2019 se festival oblékl do britské edice, v roce 2020 a 2021 do německé a v roce 2022 pak pod tíhou války na Ukrajině byl s podtitulem "Freedom edice". Na posledním ročníku festivalu tak vystoupili interpreti z Ukrajiny, Běloruska, Polska, Litvy a dalších zemí.

Tým Ostrovů pod vedením Kamily Buráňové funguje od roku 2021. Nová generace, jak jí producenti festivalu nazývají, dokázala na pražské ostrovy v minulých letech přilákat 30 tisíc lidí.