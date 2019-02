Filharmonie Brno jede na turné do Japonska. Odehraje 11 koncertů

Filharmonie Brno odjíždí ve středu na turné do Japonska, odkud se vrátí 26. února. Absolvuje tam 11 koncertů v devíti městech, uvedla v tiskové zprávě mluvčí filharmonie Kateřina Konečná. Zazní na nich skladby Smetany, Dvořáka, Čajkovského, ale také Beethovena. Podle Konečné je to desátá cesta sboru do Japonska, tentokrát je to však poprvé se třemi japonskými hudebníky, kteří jsou členy orchestru.

Na výpravu se vydá 83 hudebníků, dirigent a dva sólisté. Z Japonska je bicistka Tomoe Sonodaová a houslisté Širo Tacuja a Hiroaki Goto. "Svým blízkým se poprvé představí s orchestrem ve své rodné zemi," řekla Konečná. "Moc se na to těším i moje rodina a přátelé. A společně nepřestáváme snít o tom, že v Japonsku jednou zahrajeme Janáčka, moji velkou hudební lásku," řekl Goto.

Repertoár turné je postavený na dílech Smetany, Dvořáka, Čajkovského a Beethovena. Pod taktovkou Leoše Svárovského zahrají také dva sólisté, a to britský violoncellista Matthew Barley známý brněnskému publiku jako sólista předminulé sezony. V jeho podání zazní na čtyřech koncertech nejslavnější violoncellový koncert všech dob, Dvořákův koncert h moll. "Druhým sólistou je klavírista Aljoša Jurinić. Devětadvacetiletý Chorvat je obrovský talent, který sbírá jednu mezinárodní cenu za druhou a koncertuje s orchestry po celém světě. Ten s námi ve čtyřech různých městech zahraje Čajkovského Klavírní koncert b moll," uvedl manažer orchestru Pavel Šindelář.

Jen pár nováčků v orchestru čeká cesta poprvé, naprostá většina hudebníků míří na turné už poněkolikáté. "V Japonsku se hraje výborně, tamní sály mají výbornou akustiku. A japonské publikum, jsou to pozorní posluchači, kteří dokážou ocenit naši hudbu," řekl koncertní mistr Filharmonie Brno Pavel Wallinger.

Potřetí doprovodí orchestr do Japonska i jeho ředitelka Marie Kučerová, která při cestách sleduje koncertní sály. V Brně má totiž vzniknout za více než miliardu koncertní sál nazvaný Janáčkovo kulturní centrum, kde bude mít filharmonie zázemí. V Japonsku se Kučerová setká i s Yasuhisu Toyotou, jedním z nejlepší akustiků světa, který brněnský sál projektuje.