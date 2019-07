Flemingová vystoupí na koncertu věnovaném sametové revoluci

Americká operní hvězda Renée Flemingová v úterý zazpívá se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK ve Smetanově síni Obecního domu na koncertu věnovanému 30. výročí sametové revoluce. Dirigovat bude jeden z významných žáků Leonarda Bernsteina a stálý spolupracovník Pražských symfoniků Elli Jaffe. Zazní árie z oper a operet i muzikálové písně.

Pěvkyně, která byla obdivovatelkou bývalého českého prezidenta Václava Havla, v ČR poprvé koncertovala na zámku v Nelahozevsi v roce 1996. V únoru 2009 zpívala na koncertě, který uspořádal v Praze ke 20. výročí 17. listopadu Václav Havel a na kterém vystoupili také Lou Reed nebo Joan Baezová.

V Obecním domě na červencovém vystoupení provedou díla Georga Friedricha Händla, Franze Schuberta, Giacoma Pucciniho, Franze Lehára, Friedricha von Flotowa a Antonína Dvořáka. Mezi nejoblíbenější party Flemingové patří Dvořákova Rusalka, kterou zpívá česky.

Mnohokrát oceněná pěvkyně se narodila 14. února 1959 v rodině pěveckých pedagogů v pensylvánské Indianě. První větší roli dostala v Salcburku v roce 1986 jako Konstancie v Mozartově Únosu ze serailu. Průlom do Evropy se jí podařil v roce 1993 jako Armidě na Rossiniho festivalu v Pesaru. V Metropolitní opeře v New Yorku poprvé zpívala v roce 1991 jako záskok roli hraběnky v Mozartově Figarově svatbě a členkou této scény a jednou z největších hvězd byla až do roku 2017.