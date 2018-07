FOTO: Rolling Stones rozjásali v Praze desetitisíce fanoušků

Především své staré hity jako It's Only Rock 'n' Roll (But I Like It), Paint It Black, Honky Tonk Women, Sympathy for the Devil nebo (I Can't Get No) Satisfaction zahrála při své čtvrté návštěvě Prahy slavná britská skupina Rolling Stones. Poslední album Blue & Lonesome z roku 2016 zastoupila pouze skladba Ride 'Em on Down. Velkolepou hudební show na letišti v Letňanech sledovalo podle pořadatelů přibližně 50 tisíc lidí.

V hledišti se sešlo několik generací posluchačů a nebylo výjimkou vidět mladé lidi tancovat na oblíbené písně jejich rodičů nebo i prarodičů. "Publikum Stones je tím lepidlem, které nás drží pohromadě. Ten nejlepší pocit nejvyššího uspokojení zažívám, když se blíží konec koncertu a všichni v publiku šílí nadšením," prohlásil před začátkem turné bubeník Charlie Watts.

Hudební show už po 18.00 na dvaatřicet metrů vysokém a 79 metrů širokém jevišti zahájili švýcarští rockeři Gotthard. Druhou předkapelou byl Pražský výběr. Obě formace si si pro evropskou část svého turné No Filter, které začali 17. května v irském Dublinu, vybrali samotní Rolling Stones.

Legendární kapela za jásotu svých fanoušků, často oblečených do triček s typickým logem vyplazeného jazyka, zahájila vystoupení písní Street Fighting Man, která je považována za jednu z jejich nejvíce politicky angažovaných skladeb. Zpěvák Mick Jagger se ve skladbě z alba Beggars Banquet z roku 1968 údajně nechal inspirovat pouličními demonstracemi přerůstajícími v násilí v Londýně a Paříži.

"Ahoj Praho, to je krásná letní noc," pozdravil česky posluchače v úvodu vystoupení zpěvák Mick Jagger a poděkoval předkapelám za jejich produkci. Playlist koncertu pak přinesl největší hity Rolling Stones napříč jejich dlouholetou kariérou.

Vesměs nadšení diváci si zakřepčili při známých melodiích jako jako Miss You, Jumpin' Jack Flash nebo Brown Sugar. Ve skladbách You Got the Silver a Before They Make Me Run nahradil Jaggera na místě zpěváka kytarista Keith Richards. Milovníky hudby 60. let potěšila coververze skladby Boba Dylana Like a Rolling Stone. Mezi diváky bylo možné zahlédnout známé tváře - z herců třeba Juraje Kukuru a z politiků Jiřího Zimolu.

Jako na každém koncertu tohoto turné vybrali jednu píseň posluchači v internetovém hlasování. V Praze dostala nejvíce hlasů skladba Under My Thumb, i když Jagger předtím zažertoval, že zvítězila česká písnička Pec nám spadla.

Vysoké jeviště se čtyřmi projekčními plochami umožnilo dobrý přehled o dění na pódiu. Fanoušci mohli sledovat, jak členové kapely, které posílili doprovodní muzikanti, mění téměř na každou píseň oblečení ladící s barevným osvětlením scény.

Zatím nejvíce hudebních fanoušků do Letňan dorazilo v roce 2016 na koncert AC/DC, který sledovalo 60 tisíc fanoušků. Letos se zde zatím uskutečnily dva velké koncerty - vystoupení Ozzyho Osbournea si nenechalo ujít kolem 35 tisíc posluchačů, na Iron Maiden dorazilo přibližně 30 tisíc lidí. Rolling Stones drží návštěvnický rekord koncertu v ČR, když 5. srpna 1995 přišlo na jejich vystoupení na bývalý spartakiádní stadion na Strahově 130 tisíc lidí.