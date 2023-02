George Ezra míří do Prahy. Britský písničkář vystoupí 21. února v Tipsport Areně

Už za týden zazní v pražské Tipsport Areně hity jako Shotgun nebo Budapest. Úspěšný britský hudebník George Ezra na své české zastávce v rámci aktuálního evropského turné představí 21. února v Praze především své nové album Gold Rush Kid.

Loňský rok byl pro britského folk-popového zpěváka George Ezru velmi úspěšný - byl vybrán jako jeden z účinkujících na Platinové party v Buckinghamském paláci a vydal svou třetí řadovou desku s názvem Gold Rush Kid, která se okamžitě vyhoupla na první místo oficiální britské hitparády UK Chart. 21. února ji přijede devětadvacetiletý hudebník naživo představit i do pražské Tipsport Areny, v rámci svého evropského turné, které bude pokračovat ve Vídni (22. února) a Miláně (24. února). Do Česka jej přiváží agentura D Smack U Promotion. Fanoušky jednoho z nejúspěšnějších současných interpretů populární hudby nejdříve "nažhaví" slavná indie formace Passenger v čele s Mikem Rosenbergem, která má na kontě například hit Let Her Go.

Zářná kariéra George Ezry začala v roce 2013, kdy si krátce zahrál na slavném festivalu v Glastonbury na BBC Introducing Stage, aniž by kdy předtím oficiálně vydal jakoukoliv píseň. To přišlo až pár měsíců nato, kdy v říjnu téhož roku nahrál první singl Did You Hear the Rain na EP. Proslavila ho ale až další píseň Budapest, která se okamžitě i u nás stala letním hitem a v českých rádiích hraje dodnes. Jen na Spotify má nyní přes miliardu přehrání! První album na sebe nenechalo dlouho čekat - desku s názvem Wanted on Voyage vydal hned o rok později.

Začátky hudební dráhy George Ezry Barnetta, jak se britský hudebník jmenuje celým jménem, sahají do roku 2011, kdy se s rodiči přestěhoval do Bristolu a začal studovat na Britsko- irském institutu moderní hudby. Původně pochází z Hertfordshiru, jeho rodiče jsou učitelé, má sestru Jessicu a mladšího bratra Ethana, který je také písničkářem a vystupuje pod jménem Ten Tones.

První album nastartovalo i Ezrovu koncertní činnost. V průběhu let 2014-2016 vystupoval jako "předskokan" populární skupiny Bastille či zpěváků Toma Odella a Sama Smitha. Na první samostatné turné se vydal v roce 2017 - tenkrát šlo stále "jen" o koncertování v rámci britských ostrovů, od Belfastu po Bath. V polovině roku 2018 začal George Ezra vydávat vlastní podcast s názvem George Ezra & Friends, jehož hosty byly i takové osobnosti jako Sir Elton John nebo Ed Sheeran. Téhož roku vydal své druhé album Staying at Tamara´s a vydal se na druhé sólové turné.

V lednu loňského roku vydal Ezra první singl z nového alba, který pojmenoval Anyone For You. Celé album Gold Rush Kid vyšlo v červnu a bylo napsáno a produkováno v Londýně v kolaboraci s Joel Pottem. Hudebník již dříve přiznal, že se potýká s obsedantně-kompulsivní poruchou, který mu často způsobuje úzkosti. Nové album je však katarzí z těchto stavů, v jeho hluboko položeném hlase zaznívá nově nalezený klid a vyrovnanost. Většinu skladeb si Ezra spolu s kapelou doprovází sám na elektroakustickou kytaru a nejinak tomu bude i na pražském koncertě.