Herec Kiefer Sutherland se v Praze představí jako muzikant.

Herec Kiefer Sutherland se v sobotu v pražském Lucerna Music Baru představí jako muzikant. Se svou skupinou nabídne písně z nového alba s názvem Reckless & Me. Své druhé album vydal Sutherland loni v dubnu po svém kritikou velmi příznivě přijatém debutu z roku 2016 Down In A Hole.

Na svém kontě má Sutherland stovky odehraných koncertů. Anglický The Guardian napsal, že "hvězda akčních filmů předvedla skvělý koncert country hudby nasáklé whiskou", zatímco americký Rolling Stone tvrdí, že "jeho netuctový hlas je prodchnutý vášní".

Reckless & Me vznikalo během Sutherlandova koncertování na podporu jeho debutu. Autorem deseti skladeb je výhradně Sutherland s občasným přispěním dlouholetého přítele a producenta Judea Colea. Album se nahrávalo ve dvou etapách po čtyřech dnech v Los Angeles. Sutherland byl mimo jiné inspirován fotografií Paula McCartneyho, který se díval na snímek Franka Sinatry. Nahrávání se zúčastnili slavní hudebníci, jako jsou kytarista Waddy Wachtel, bubeník Brian MacLeod a klavírista Jim Cox.

Základem alba Reckless & Me je country, ale lze v něm slyšet i vlivy folku, rocku, blues a jiných žánrů. "Jako herec vím, že schopnost navázat spojení s publikem spočívá v síle příběhu nebo postavy," uvedl Sutherland. "Ale tohle je něco jiného. Tohle jsou osobní příběhy mého života. I když mám v životě štěstí, jsou věci, kterým se vyhnout nedá - vaši přátelé umírají, něco vás hodně zklame, někdo vám zlomí srdce. Doufám, že moje písničky pomohou mně i publiku uvědomit si, že nikdo z nás v tom nejede sám. V tom je jistá úleva. Alespoň pro mě," dodal.

Třiapadesátiletý Kiefer Sutherland je kanadský herec, narozený ve Velké Británii. Držitel ceny Emmy a Zlatého glóbu, známý postavou Jacka Bauera v seriálu 24 hodin, zaujal také postavou zločince ve filmu Telefonní budka, který uvěznil pomocí odstřelovací pušky Colina Farrella v telefonní budce.