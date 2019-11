Hlavní hvězdou Masters of Rock budou Judas Priest

Hlavní hvězdou 18. ročníku metalového festivalu Masters of Rock, který se uskuteční 9. až 12. července příštího roku ve Vizovicích na Zlínsku, bude legendární britská kapela Judas Priest. Fanouškům nabídne výroční koncert, kterým oslaví 50 let své existence. Novinářům to řekl ředitel pořádající agentury Pragokoncert Jiří Daron.

Judas Priest na Masters of Rock zahrají poprvé. Pořadatelé však o účast kapely na přehlídce usilovali už několik let. "Nikdy nebylo to štěstí, že v termínu Masters of Rock byli na turné. Vždycky se to termínově míjelo. O to větší radost je, že to zaklaplo pro rok 2020, v roce, kdy kapela bude slavit 50 let výročí a k tomuto vyrábí zcela speciální show," uvedl Daron.

Vzhledem k požadavkům skupiny budou muset organizátoři přivézt z Německa na festival zastřešené ocelové pódium, které má na šířku 36 a na výšku 16 metrů. Po obou stranách jej lemují rozměrné LED stěny, vybaveno bude také motory, díky kterým se nad pódiem mohou vznášet nejrůznější prvky přispívající k jedinečné atmosféře vystoupení. "Stage umožňuje hrát největší produkce typu AC/DC nebo Rammstein. Posouvá celý festival zase o stupeň výše," řekl Daron.

Historie Judas Priest sahá do přelomu 60. a 70. let minulého století, kdy se skupina postupně zformovala v anglickém Birminghamu. Počátkem 80. let dala spolu s Iron Maiden, Saxon a dalšími kapelami vzniknout směru označovanému jako "nová vlna britského heavy metalu". Jeho ohlas trvá dodnes. Skupina dosud vydala téměř dvacítku studiových alb, její zatím poslední deska Firepower vyšla loni v březnu. V České republice vystoupila od roku 1998 opakovaně. Naposledy v červnu 2018 v Plzni.

Přirozeným lídrem kapely je charismatický zpěvák Rob Halford, který svého času spoluvytvářel metalovou módu, pro kterou je typické kožené oblečení, kovové cvočky a další atributy. Dalšími členy skupiny jsou kytaristé Glenn Tipton a Richie Faulkner, který v roce 2011 v sestavě nahradil K. K. Downinga, dále baskytarista Ian Hill a bubeník Scott Travis.

Některé další potvrzené kapely pro letní Masters of Rock oznámí pořadatelé na sobotní zimní verzi festivalu ve Zlíně. Návštěvníci si tam zároveň budou moci koupit vstupenky za zaváděcí cenu. Do prodeje půjde také festivalové DVD Masters of Rock 2019. Téměř šestihodinový záznam na dvou discích obsahuje 13 rozhovorů a 35 sestřihů koncertů z červencového festivalu.