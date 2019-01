Hudební legenda Ennio Morricone vystoupí v Praze

Koncertem v pražské O2 areně italský filmový hudební skladatel Ennio Morricone připomene své 90. narozeniny, které připadly na loňského 10. listopadu. Slavný italský hudebník do O2 arene dorazí již pošesté, přestože předchozí koncert v roce 2017 v rámci světového turné Ennio Morricone - Last ever show s podtitulem Goodbye Prague pořadatelé označili za jeho loučení s pražským publikem. Sám Morricone před svými devadesátinami prohlásil, že již ve velkých halách vystupovat nebude.

Aktuální Ennio Morricone 90th Birthday Tour 2019 začalo 19. ledna v Krakově a přes Berlín a Budapešť pokračuje do Prahy. Po vystoupení ve Stockholmu skončí 28. ledna v Oslu. Morriconeho doprovází Český národní symfonický orchestr (ČNSO), s nímž spolupracuje již desátý rok. Před třemi lety Morricone získal svého prvního Oscara za nejlepší hudbu. Akademici vybrali jako nejlepší jeho doprovod k filmu Osm hrozných režiséra Quentina Tarantina. Na jejím vzniku se také podílel právě ČNSO.

Ennio Morricone patří mezi největší osobnosti filmové hudby všech dob. Složil hudbu k více než 500 filmům a televizním seriálům. Autor melodií k filmům Tenkrát na západě, Profesionál, Misie, Osm hrozných, Bio Ráj nebo Hodný, zlý a ošklivý vyprodává velké haly po celém světě. Bývalý ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) ocenil Morriconeho cenou Artis Bohemiae Amicis, která je udělována lidem cílevědomě přispívajícím k šíření dobrého jména české kultury.