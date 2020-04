Irského hudebníka Glena Hansarda proslavil nezávislý film Once

Irského hudebníka Glena Hansarda, který se narodil 21. dubna 1970, nejvíce proslavil nezávislý snímek Once, ke kterému nejen složil hudbu, ale kde si také zahrál hlavní roli. Kromě něj ve filmu zazářila i česká zpěvačka a muzikantka Markéta Irglová, tehdejší Hansardova životní partnerka. Film i hudba k němu získaly řadu cen, v roce 2008 oba umělci převzali dokonce Oscara za nejlepší filmovou píseň za titulní skladbu Falling Slowly.

Dublinský rodák si už jako teenager vydělával hraním na ulicích irské metropole, školu ostatně opustil ve 13 letech. Ve strýcově kapele hrál irské lidovky, ve 14 napsal první písničky. "Nahrál jsem je na kazetu. Když ji slyšel jeden producent, nadchla ho a v 18 jsem podepisoval smlouvu s vydavatelstvím Island," vyprávěl Hansard, který jako dvacátník založil kapelu The Frames, se kterou objížděl nejen Irsko, ale také Evropu. V létě 2001 byli hlavní hvězdou Valašského špalíčku.

"Vůbec jsme s kapelou nevěděli, do čeho jdeme. Jen to, že to bude menší festival s pro mě podivným a nevyslovitelným názvem Valašský špalíček, který prý je v pohodě," vzpomínal v Deníku dobu, kdy poznal nejen Valašské Meziříčí, ale také Irglovou, teprve třináctiletou dceru vydavatele místních novin. O dva roky později ji vzal na turné po Evropě, milostný vztah se ale zrodil až časem, "Miloval jsem ji už dlouho, ale stále jsem sám sebe přesvědčoval, že je teprve dítě," řekl v Lidových novinách.

Trailer k filmu Once

"Markéta byla velmi mladá. Ale chvíle, co jsme spolu strávili, byly neuvěřitelně intenzivní," vzpomínal také Glen Hansard. V roce 2006 natočili Once, který se proslavil poté, co v roce 2007 získal cenu diváků na filmovém festivalu Sundance. Krátce po zisku Oscara - dodnes posledního pro českého tvůrce - ale jejich vztah skončil. Irglová dnes žije na Islandu, kde vychovává tři děti, Glen Hansard stále patří k výrazným osobnostem irské hudební scény.