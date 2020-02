Janáčkova filharmonie Ostrava uvede koncert Pohádkový večer

Janáčkova filharmonie Ostrava uvede koncert nazvaný Pohádkový večer. Bude součástí cyklu Jeunesses musicales aneb Hudební mládí, ve kterém orchestr dává prostor mladým a talentovaným sólistům. Tentokrát vystoupí společně se symfonickým tělesem houslistka Miriam Magdalena Haniková z Frenštátu pod Radhoštěm, která je studentkou prvního ročníku Hudební akademie múzických umění v Praze. Řekla to mluvčí filharmonie Jana Knižátková.

"V jejím podání posluchači vyslechnou Houslový koncert finského skladatele Jeana Sibelia, který bude orámován dvěma pohádkovými suitami. V úvodu to bude suita Leoše Janáčka z opery Příhody lišky Bystroušky a závěr obstará suita z baletu Dřevěný princ, kterou složil Béla Bartók," uvedla. Dodala, že orchestr bude 20. února 2020 v Domě kultury města Ostravy řídit portugalský dirigent Nuno Coelho.

Talentovaná houslistka s JFO vystoupí podruhé. První zkušenost s tímto tělesem měla v roce 2014. "Do Sibeliova koncertu jsem se zamilovala. Když hraju Sibelia, tak mám pocit, že mé srdce bije do rytmu. Proto jsem si ho vybrala. A zahrát si tento koncert s JFO, to je další splněný sen," vysvětlila volbu repertoáru Haniková.