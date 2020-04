Jazzová soutěž pro mladé hudebníky letos vybere talenty on-line

Soutěž Jazzfruit, která v rámci festivalu Mladí ladí jazz vyhledává hudební talenty jazzových i jiných stylů a žánrů, se letos uskuteční on-line. V prvním kole aktuálního 11. ročníku vybere odborná porota, v jejímž čele zasednou Lenka Dusilová a Matěj Ruppert, na základě dodaných podkladů osm účastníků soutěže. Uzávěrka přihlášek je 30. dubna. Na rozdíl od minulých ročníků je letos soutěž Jazzfruit určena pouze pro tuzemské kapely. Za pořadatele o tom informovala Silvie Marková.

"Hlavní myšlenkou soutěže je podpořit muzikanty v současné nelehké situaci způsobené nouzovým stavem a zároveň přinést takový formát soutěže, aby byl atraktivní i pro její diváky, kteří budou moci hlasovat on-line," uvedla Marková.

S osmi vybranými soubory pořadatel soutěže natočí profesionální propagační videa, která budou nahrazovat jejich živá vystoupení. V druhém kole na základě těchto videí rozhodne odborná porota společně s fanoušky o postupu do semifinále. Semifinálové i finálové kolo se bude konat živě jako streamingová videa, kde vždy vystoupí dvojice kapel. On-line přenosy doplní hudební souboje sólových muzikantů. Hlasování fanoušků se uskuteční na facebooku Mladí ladí jazz.

"Letos posunujeme věkovou hranici muzikantů účinkujících na 35 let, myslíme si totiž, že mládí ve třiceti ještě nekončí. Nově také spolupracujeme s Českými centry. Jednou z hlavních cen je Cena Českých center, které poskytnou rezidenční pobyt v Paříži a zajištění dvou dalších zahraničních koncertů," sdělil za organizátory soutěže Jan Gregar.

Hudebníci, kteří splňují podmínky soutěže, musejí poslat nejméně dvě hudební nahrávky a další materiály dle propozic. Všichni semifinalisté dostanou finanční odměnu 3000 korun. Do soutěže se mohou přihlásit i kapely, které v předchozích ročnících Jazzfruit vyhrály. Podmínku české národnosti a věk do 35 let musí splňovat nejméně 75 procent kapely. Podrobné podmínky soutěže se nacházejí na www.mladiladijazz.cz/jazzfruit.

Festival Mladí ladí jazz, jehož je Jazzfruit součástí, navazuje na tradici jazzu v českém prostředí a snaží se navrátit mladé publikum zpět k této hudbě. Od roku 2008 představuje zahraniční i tuzemské talenty současné jazzové a experimentální scény. Koná se pravidelně v Praze a vybraných regionech. Stejně jako jiné kulturní akce plánované na letošní jaro není možné letos festival uskutečnit v původním plánovaném termínu. Většina koncertů by se měla konat v náhradním podzimním termínu, stejně jako série interaktivních koncertů Mladí ladí dětem.