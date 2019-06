Kapela Jelen chystá turné. Vezme s sebou Tučného dceru

Skupina Jelen natočila album písní zpěváka Michala Tučného a k nahrávce s názvem Půlnoční vlak chystá na podzim koncertní turné. Na sérii koncertů s sebou vezme i Tučného dceru Michaelu. Zpěvačka a skladatelka se také s kapelou Jelen představí jako host na vystoupeních v rámci putovního festivalu Hrady CZ, který začíná 12. července na středočeském Točníku. Sdělil to frontman kapely Jelen Jindra Polák.

"Přes léto určitě představíme pár písniček z alba Půlnoční vlak na festivalech a na podzim vyrážíme na turné. Představíme na něm kromě našich největších hitů i předělávky písní Michala Tučného," uvedl kytarista a zpěvák Polák. "Na koncertech zazní "jelení" hity a pět nebo šest skladeb Tučného. Pojmeme to jako blok písní. Hrát je naživo je pro nás velká radost," dodal.

Album Půlnoční vlak vyjde 7. června a doprovodí ho nový videoklip na píseň Abych tu žil. Spolupráce skupiny Jelen a Tučné začala loni, kdy dceru legendy české country kapela přizvala na sérii koncertů, která vyvrcholila pražským vánočním koncertem 15. prosince. "Po posledním koncertu ve Foru Karlín jsme si řekli, že nás bavilo zahrát si Tučného písničky. Seznámili jsme se s jeho rodinou a přišlo nám líto to skončit, i kvůli skvělým ohlasům z koncertů," sdělil Polák.

Album, jehož obal zdobí dílo matky herce Hynka Čermáka, který namluvil recitativ k písni Pověste ho vejš, otvírá skladba Nashville. "Dostali jsme se k nahrávkám Tučného, mezi nimi byla i demonahrávka s písní Nashville. Se svolením rodiny Tučného jsem se osmělil dopsat jednu sloku," podotkl Polák.

Na albu Půlnoční vlak nenajdou posluchači jen známé Tučného hity. "Vůbec jsme neřešili, co je známé a co ne. Chtěli jsme písně uchopit po svém, ale zachovat v nic to nejlepší. Vybírali jsme tak, aby je každý poznal i v našem podání," dodal Polák.

Tučný, který prošel skupinami Rangers, Rivals, Greenhorns, Fešáci či Tučňáci, zemřel 10. března 1995 ve věku 48 let. Jeho hity jako Poslední kovboj, Pověste ho vejš, Báječná ženská, Všichni jsou už v Mexiku nebo Snídaně v trávě jsou dodnes velmi populární. Pražský rodák Tučný se narodil 11. ledna 1947. U příležitosti jeho nedožitých 70. narozenin se před třemi lety ve Velkém sále pražské Lucerny uskutečnil galavečer. Program koncertu obsahoval největší Tučného hity v podání různých interpretů. Tučný chodil do lidové školy umění, zpíval ve sboru, hrál na klavír a na kytaru. Vyučil se prodavačem, ale prošel i mnoha jinými profesemi - dělal pošťáka, skladníka, prodával vánoční kapry. Hlavně ale začal zpívat. "Country je vše, co mám rád," tvrdil. V roce 2002 byl posmrtně uveden do Síně slávy české Akademie populární hudby.