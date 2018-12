Kapela The Tap Tap na Mikulášské představí nový klip

Skupina handicapovaných hudebníků The Tap Tap dnes v pražském Foru Karlín pořádá 7. ročník koncertu s názvem Mikulášská. Představí na něm mimo jiné svůj nový videoklip ke skladbě Džony Macháček. Jako hosté vystoupí Petr Čtvrtníček, Xindl X, Adam Lanči alias Mr. Cocoman, dívčí sbor Puellae Cantantes a senátor Jiří Drahoš.

Píseň Džony Macháček, která svým country stylem připomene slavnou skladbu Johnnyho Cashe Folsom Prison Blues, pro člena kapely Jana Macháčka napsal frontman skupiny Poletíme? Rudolf Brančovský. Klip k této skladbě vznikl ve věznici ve Světlé nad Sázavou. Pojednává o originálním klukovi, jenž hledá ženu, která by ho zvládla. Aby si mohl vybrat, nastoupí dobrovolně do ženské věznice.



Na koncertu ve Foru Karlín také odhalí sochy v nadživotní velikosti, které budou součástí výstavy The Tap Tap v jednom z objektů Muzea hlavního města Prahy: expozice bude pro veřejnost otevřena v Domě U Zlatého prstenu od 11. prosince 2018 do března 2019.

Hudební uskupení The Tap Tap vzniklo v roce 1998, kdy jej založili studenti Jedličkova ústavu. Na doprovodné nástroje hrají hostující profesionální hudebníci. Vozíčkáři mají za více než dvacet let práce za sebou stovky koncertů a festivalů doma i v zahraničí. První CD s názvem Hopšidyridy nahráli The Tap Tap v roce 2006 s ukrajinskou kapelou Huculyk. S vozíčkáři spolupracuje řada hvězd domácí populární hudby. Umožňují jim hrát písně ze svého repertoáru nebo je přímo pro The Tap Tap píšou.



Například hit Řiditel autobusu, který pojednává o potížích postiženého hudebníka Marka Valenty při cestování městskou hromadnou dopravou, složil Xindl X a zpívají v něm také Vojtěch Dyk a Dan Bárta.