Klavírista Kahánek si na narozeniny naplánoval výlet do hor

Klavírní virtuos Ivo Kahánek ve čtyřiceti letech začíná doceňovat cenu odpočinku a najít si chvilku klidu považuje za důležité. Cítí, že pro něho kritériem začíná být kvalita stráveného času, a ne pouze to, co všechno člověk stihne. Kahánek to řekl v rozhovoru. Své 40. narozeniny oslaví 23. května.

"Číslo mého věku neberu bilančně. Ve třiceti jsem měl lehkou depresi, že přišla natvrdo dospělost, ale teď se cítím lépe než tehdy. Jsem vyrovnanější z hlediska vyplněných ambicí a životní chuti a začínám víc oceňovat život nejen skrze dosažené výsledky. Myslím, že to nejlepší mě ještě čeká," uvedl.

Den pro Ivoše

Na narozeniny si naplánoval částečné volno od hudby. Vyrazí do Jizerských hor, kde stráví sám se sebou "den pro Ivoše". Večer si pak půjde poslechnout absolventský koncert jednoho ze svých studentů.

Věk u klavíristů hraje menší roli než třeba u sportovců, podle Kahánka záleží na času věnovaném cvičení, na zkušenosti a také chuti neustále hledat. Jako příklad uvádí svého bývalého učitele, dodnes vystupujícího jednasedmdesátiletého Ivana Klánského. Jeho "jágrovské" výkony dokazují, že fyzička není to nejdůležitější, přestože je hraní na klavír náročné na koordinaci pohybu a myšlení, uvedl. Sám Klánský říká, že artrotické změny se projevují jako první na ukazováčku, který stárne nejrychleji.

"Já jsem zatím v pohodě. Nám, kteří učíme na Akademii, hodně dává kontakt s mladými lidmi. Učení je sice namáhavé, ale zároveň se nám od těch mladých vrací energie. Skvělou obranou proti stárnutí je také sport, i když pianista musí dávat pozor a nemůže se pustit třeba do basketbalu," řekl Kahánek, který vedle turistiky jezdí na horském kole.

Překonávání překážek

Kahánek nemá podobnou metu, jakou měl například hlavní hrdina životopisného filmu Záře (The Shine), v němž se David Helfgott potýká s Klavírním koncertem č. 3 d moll Sergeje Rachmaninova, který má pověst jednoho z technicky nejnáročnějších klavírních koncertů. "Žádnou takovou metu nemám. Jednou z nejtěžších věcí, kterou jsme hrál, byl Klavírní koncert č. 2 Bély Bartóka a náročné bylo také nahrávání kompletního klavírního díla Viktora Kalabise pro firmu Supraphon. Ale pro mne je důležitější, co při překonávání překážek prožívám, než jakou objektivní obtížnost mají," podotkl.

Vítěze soutěže Pražského jara 2004, který má za sebou mnoho úspěšných vystoupení, si nedávno jako jediného českého zástupce vybrala společnost Steinway pro speciální projekt Spirio - samohrající piano, a zařadila ho na svůj seznam Steinway Spirio Artists. Na něm jsou jména jako Lang Lang, Yuja Wang, Pascal Rogé, Leonard Bernstein, Duke Ellington nebo Vladimir Horowitz. "Spirio je akustický klavír vybavený speciálním digitálním mechanismem, který umožní to, aby vám doma v obýváku váš nástroj zahrál třeba Liszta s Lang Langem nebo Ravela s Marthou Argerich. Můžete si vybrat z playlistu na iPadu, který obsahuje několik set skladeb nahraných světovými klavíristy. Nahrál jsem Janáčkův cyklus Po zarostlém chodníčku, Dvořákovu Humoresku, Smetanovu koncertní etudu Na břehu mořském a Bugatti step Jaroslava Ježka. K němu jsme s kamarádem Tomášem Vránou natočili video," uvedl Kahánek.

Známého pianistu 10. června čeká vystoupení v pražském Anežském klášteře v cyklu Hybatelé rezonance, kde zahraje na vzácném klavíru C. Bechstein D282. O týden později v Rudolfinu se představí na koncertu ke 120. výročí Českého olympijského výboru s názvem Mistři mistrům. "Moc se těším na setkání se svými kolegy - spolu se mnou by měli vystoupit houslisté Václav Hudeček, Jan Mráček a Dalibor Karvay a hornista Radek Baborák s jeho Českou Sinfoniettou," dodal Kahánek. Během léta a podzimu ho čekají vystoupení v Německu, Rakousku, Polsku a Mexiku a na Mezinárodním festivalu Dvořákova Praha či Festivalu Jarmily Novotné v Litni.