Klavírista Lisiecki zahraje v Praze s orchestrem bez dirigenta

Kanadský klavírista Jan Lisiecki v úterý na mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro v Rudolfinu zahraje za doprovodu Orpheus Chamber Orchestra vystupujícího bez dirigenta. Členové amerického orchestru ze svého středu vybírají umělecké osobnosti, které se zhostí nastudování jednotlivých skladeb. "Orchestr hrající bez dirigenta a stálého vedoucího je velmi neobvyklá záležitost. Jedná se o společné dílo, což je velmi osvěžující. Každý může přijít se svým názorem," uvedl Lisiecki na setkání s novináři.

Mladý klavírista uvede ne často hraný Koncert pro klavír a orchestr č. 1 g moll Felixe Mendelssohna Bartholdyho. "Jeho dílo působí prostě, ale je ve skutečnosti velmi složité. Podobně je tomu u skladeb Wolfganga Amadea Mozarta," řekl Lisiecki.

Klavírní virtuos, který se na Pražském jaru představil před dvěma lety s Torontským symfonickým orchestrem, je ve svých čtyřiadvaceti letech považován za jednoho z největších koncertních umělců současnosti. "Je to klavírista, který nepromarní jedinou notu," napsal o něm již v roce 2013 deník The New York Times. Jeho největší fanoušci za ním putují stejně jako v minulosti za Franzem Lisztem a někteří ho nazývají "malým Mozartem".

Narodil se v Calgary polským rodičům, na klavír začal hrát v pěti letech a v devíti již absolvoval svůj debut s orchestrem. V roce 2008 se stalo jeho vystoupení senzací na mezinárodním festivalu Chopin and His Europe ve Varšavě, dva roky poté vydal Institut Fryderyka Chopina jeho debutový live snímek s Chopinovými koncerty. "Narodil jsem se v Kanadě, ale mluvím polsky a cítím se v Polsku doma. Nevím, jestli je můj Chopin polský, ale baví mě ho hrát," konstatoval.

Kromě kanadských orchestrů hrál Lisiecki s řadou světových těles, jako jsou Newyorská filharmonie, Symfonický orchestr BBC nebo Vídeňská filharmonie. V roce 2011 vystoupil v Ottawě při národním svátku Canada Day před královnou Alžbětou II. a stotisícovým publikem. Od roku 2012 je ambasadorem UNICEF Kanada. Nedávno se také s velkým úspěchem představil v Berlíně s cyklem koncertů Ludwiga van Beethovena.