Klavírní virtuos Ivo Kahánek zahraje on-line pro seniory

Přední český klavírista Ivo Kahánek zahraje 22. března prostřednictvím internetu. Výtěžek půjde ve prospěch organizace Život 90 na pomoc seniorům. Skrze platformu Donio může každý přispět libovolnou částkou. Vystoupení se uskuteční v secesní koncertní síni Základní umělecké školy Frýdek-Místek, kde Kahánek absolvoval své první hodiny klavíru. Online platformou bude Mall.tv. Za umělce o tom informovala Kateřina Motlová.

"Chtěl bych především poděkovat vedení ZUŠ Frýdek-Místek, jak operativně nám vyšlo vstříc, a také zdůraznit, že se přenos uskuteční s absolutním minimem zúčastněných lidí a při dodržování nejpřísnějších hygienických opatření. Mně osobně asi vytanou na mysli vzpomínky na mé první veřejné vystoupení, které se odehrálo právě tady," uvedl Kahánek, který pochází z Palkovic v Moravskoslezském kraji a v těchto dnech pobývá právě tam.

Do programu koncertu se Kahánek rozhodl zařadit skladby Ludwiga van Beethovena, Antonína Dvořáka a Fryderyka Chopina. Zazní Sonáta c moll op. 13 Patetická, Slovanské tance e moll op. 72 a c moll op. 46 a Scherzo b moll op. 31. Dvě části z Dvořákova cyklu Slovanské tance provede společně se svou přítelkyní, klavíristkou Jarmilou Holcovou, která studuje AMU v Praze a na univerzitě v Birminghamu. "Hudba má tu moc, že léčí, rozjasňuje mysl a dokáže dobře naladit. Stejně jako potřebujeme nyní dostatek vitaminů a spánku, je potřeba sytit i duši," uvedl Kahánek. "Do programu koncertu jsem zařadil skladby, které dle mého soudu tuto schopnost mají," dodal.

Hudební odborníci označují Kahánka za jednoho z nejlepších českých klavíristů současnosti. Je absolutním vítězem soutěže Pražského jara 2004, za sebou má mnoho úspěšných vystoupení, mimo jiné se Symfonickým orchestrem BBC na BBC Proms, v londýnské Wigmore Hall s Pavel Haas Quartet nebo s Berlínskou filharmonií pod vedením Sira Simona Rattla. V září 2015 byl hlavním protagonistou a kurátorem komorní řady festivalu Dvořákova Praha. V Česku vystupuje pravidelně na mezinárodních festivalech Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, Dvořákova Praha a dalších. Vánoční číslo BBC Music Magazine 2019, nejprodávanějšího světového časopisu se zaměřením na klasickou hudbu, ocenilo nahrávku klavírních koncertů Antonína Dvořáka a Bohuslava Martinů v interpretaci Ivo Kahánka a Bamberských symfoniků s jejich šéfdirigentem Jakubem Hrůšou jako Nahrávku měsíce.