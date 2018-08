Královna popu a pódiová provokáterka Madonna slaví šedesátiny

Celosvětově dosud prodala přes 335 milionů desek a a tím se jako nejúspěšnější sólová zpěvačka dostala i do Guinnessovy knihy rekordů. Oprávněně si tak vysloužila přezdívku "královna popu". Americká zpěvačka Madonna, která 16. srpna oslaví šedesátiny, během své hvězdné kariéry, kterou zahájila roku 1982 vydáním prvního singlu Everybody, snad nezažila vyloženě slabé období a už více než 35 let patří mezi nejvýraznější a nejvlivnější postavy světového showbyznysu.

Madonna vždy platila za originální provokatérku, která umí udělat velkolepou show. Její koncerty jsou plné převleků - jednou je za odvážnou školačku, jindy za drsnou motorkářku nebo její vizáž připomíná trenérku fitness. Přestože v míře provokací již dnes zaostává za svými podstatně mladšími kolegyněmi, ani s šedesátkou na krku se nebojí předvést v kostýmech odhalujících hodně z jejího vypracovaného těla. A o hudebních kvalitách zpěvačky, v jejíchž žilách koluje italská a francouzská krev, svědčí fakt, že její zatím poslední studiovou desku Rebel Heart z roku 2015 řada kritiků označila za nejlepší z jejích třinácti studiových desek.

Madonna Louise Veronica Cicconeová se narodila 16. srpna 1958 v americkém státě Michigan jako třetí z osmi dětí. Její prarodiče z otcovy strany pocházeli z Itálie, její matka měla francouzsko-kanadské předky. Její dětství v michiganské Bay City rozhodně nebylo růžové. Vzpomíná na něj jako na dobu, kdy její "instinkt povstalce" muže odpuzoval. "Lidé si mysleli, že jsem podivínka, neměla jsem mnoho přátel," napsala kdysi ve své zpovědi pro časopis Harper's Bazaar. "Nakonec to bylo dobře, protože nejste-li oblíbeni a nestýkáte-li se s lidmi, máte čas soustředit se na budoucnost."

Ve dvaceti letech přesídlila do New Yorku, kde se živila jako servírka a pózovala pro akty studentům umění. Ty jsou dnes výhodným obchodním artiklem. Od vzhledu holky z ulice přešla na konci 80. let k vyzývavé blondýně a podařilo se jí úspěšně prorazit na hudební scéně. V roce 1982 vydala svůj první singl Everybody, debutové album nazvané Madonna vydala v roce 1983 a vody světové pop-music pak výrazně rozčeřila o rok později s albem Like a Virgin, které obsahuje i slavný stejnojmenný hit.

Další deskou True Blue (1986), na které jsou kolovrátkové taneční hity La Isla Bonita, Open Your Heart nebo Papa Don't Preach, zahájila nekonečné proměny své vizáže. Video k písni Like a Prayer (1989) ze stejnojmenného alba zvolili diváci MTV vůbec nejskandálnějším kouskem. Jeho tvůrci neváhali použít motiv hořícího kříže či krucifixů s černým Ježíšem. Přestože jsou její pěvecké schopnosti podle kritiků spíše průměrné, za jedno ze svých nejlepších alb Ray of Light (1998), zpěvačka získala čtyři Grammy.

Majitelka mnoha nemovitostí není aktivní jen na poli hudebním. Příležitostně se věnuje psaní knih pro děti, kritici ji ale za ně příliš nechválí. Postavu si drobná zpěvačka udržuje tvrdým cvičebním režimem a zdravou stravou. Je prý též nadšenou studentkou asijské filozofie a stoupenkyní židovského mystického učení kabala.

V 90. letech se pokusila o seriózní vizáž v souvislosti s filmovou rolí argentinské ikony Evy Perónové ve snímku Evita (1997). Zahrála si také například učitelku šermu v bondovce Dnes neumírej (2002), ke které nazpívala titulní píseň. Zkusila si i filmovou režii, v romantických dramatech Špína a moudrost (2008) a W. E. (2011).

Madonna pětkrát vystoupila i v Česku a na její koncerty zavítalo celkem přes sto tisíc diváků. Poprvé v Praze vystoupila v září 2006. Pro velký zájem fanoušků se tehdy přidával v dnešní O2 areně druhý koncert. Mezi diváky se objevil i exprezident Václav Havel, který se dokonce mohl před koncertem zúčastnit Madonniny meditace. Podruhé zavítala Madonna do Prahy v srpnu 2009, kdy do přírodního amfiteátru u dálnice na Chodově přilákala 42 tisíc diváků. Potřetí a zatím naposledy se přijela představit českému publiku v listopadu 2015, a to znovu do libeňské haly. A i tehdy se přidával druhý koncert.

Divoký je i Madonnin osobní život. Vdaná byla dvakrát, poprvé čtyři roky za herce a režiséra Seana Penna, kterého si vzala v roce 1985. V roce 2000 si vzala britského režiséra Guye Ritchieho, se kterým má syna Rocca. I toto manželství skončilo rozvodem. S Ritchiem také adoptovala malawského chlapce Davida a v roce 2009 k němu po zdlouhavém procesu přibyla tříletá Mercy, také z Malawi. Loni jí malawijský soud povolil další adopci. Zpěvačka má ještě vlastní dceru Lourdes, jejímž otcem je tehdejší Madonnin trenér Carlos Leon. V roce 2006 zpěvačka založila nadaci Raising Malawi na pomoc sirotkům a chudým dětem na jihu Afriky.

Hung Up (Official Music Video)

Madonna - Verity Scene From James Bond 007- Die Another Day