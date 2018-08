KVÍZ: Co (ne)víte o královně popu Madonně?

Madonna bezesporu patří mezi nejvýraznější ikony moderní hudby. Kontroverzní zpěvačce, která se nebojí překračovat zavedené hranice, se oprávněně říká královna popu. Během své šestatřicetileté kariéry dokázala nesčetněkrát své publikum ohromit velkolepou show plnou originálních převleků. Na začátku své hvězdné cesty se vydala jako dvacetiletá do New Yorku, kde pracovala jako servírka a pózovala pro akty studentům umění. Na konci 80. let se jí konečně podařilo prorazit na hudební scéně. Výrazně na sebe upozornila hitem Like a Virgin v roce 1983. Pak pokračovala dlouhou řadou nesmrtelných singlů, jako je La Isla Bonita, Open Your Heart nebo Papa Don't Preach. Madonna oslaví 16. srpna kulaté 60. narozeniny. Znalosti nejen o její pěvecké kariéře, ale i o soukromém životě si můžete otestovat v kvízu on-line deníku TÝDEN.CZ.

Madonna se narodila v roce 1958 v americkém státě Michigan jako třetí z osmi dětí. Jaké má zpěvačka předky? Španělské a švýcarské.

Německé a irské.

Italské a francouzské.

Kolikrát byla královna populární hudby vdaná? Jednou.

Dvakrát.

Třikrát.

Tvůrci videa k jedné z písní z roku 1989 neváhali použít motiv hořícího kříže či krucifixů s černým Ježíšem. O který singl jde? Like a Prayer.

Girl Gone Wild.

Papa Don’t Preach.



