KVÍZ: Co (ne)víte o zpěvačce Amy Winehouse?

Už od útlého věku byla Amy Winehouse velmi problémové dítě, a to jak doma, tak ve škole. V lásce ji příliš neměli ani učitelé, proto musela několikrát přestoupit z jedné školy do druhé. Během vyučování často vyrušovala a neustále si zpívala. V pubertě zpěvačku silně zasáhl rozvod rodičů. Do podvědomí se dostala především skladbou Rehab, která se zakládá na skutečných událostech. Ve svých textech zpěvačka často reflektovala svůj bouřlivý život plný drog a alkoholu. Amy zemřela v pouhých sedmadvaceti letech, a zařadila se tak mezi členy "Klubu 27", kam mimo jiné patří Jimi Hendrix nebo Kurt Cobain. Zpěvačka by 14. září oslavila 35. narozeniny. Znalosti nejen o její pěvecké kariéře, ale i o soukromém životě si můžete otestovat v kvízu on-line deníku TÝDEN.CZ

Zpěvačka Amy Winehouse se narodila do židovské rodiny žijící v Londýně. O jakou část metropole šlo? Southgate.

Camden.

Notting Hill.

I když zpěvačku těžce zasáhl rozvod rodičů, vždy s nimi udržovala dobré vztahy. Jaké vykonávali povolání? Doktorka a hasič.

Lékárnice a taxikář.

Herečka a režisér.

S manželem Blakem Fielderem-Civilem se Amy seznámila při koncertování v londýnských hospodách. Kdy se za něj provdala? V roce 2007.

V roce 2008.

V roce 2009.



