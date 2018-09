Kytarista Slash vystoupí v Praze, přiveze nové album

Legendární britsko-americký kytarista Slash (vlastním jménem Saul Hudson) vystoupí 9. února příštího roku v pražské O2 aréně. Společně se zpěvákem Mylesem Kennedym a kapelou The Conspirators přiveze do metropole nové album s názvem Living the Dream, které formace vydá 21. září. Za pořádající společnost Live Nation o tom informoval Petr Novák.

Slash se proslavil jako kytarista hardrockové skupiny Guns'N'Roses. K té se přidal v roce 1985 poté, co v 80. letech prošel několika skupinami. Kytarista se i díky typickému cylindru stal nepřehlédnutelnou postavou kapely, která kromě hudby proslula alkoholovými a drogovými excesy. Guns'N'Roses opustil v roce 1996, aby se mohl věnovat sólové kariéře. V roce 2016 kapela obnovila svou činnost, loni v červenci vystoupila v pražských Letňanech.

První sólové album vydal Slash v roce 2010, hostovali na něm známí hudebníci, například Ozzy Osbourne, Dave Grohl z Foo Fighters nebo zpěvačka Fergie z Black Eyed Peas. O dva roky později, už ve formaci s Kennedym, bubeníkem Brentem Fitzem, kytaristou Frankem Sidorisem a baskytaristou Toddem Kernsem, vydal album Apocalyptic Love. Třetí deska World on Fire vyšla na podzim 2014. V Praze skupina naposled hrála před třemi lety v Malé sportovní hale na Výstavišti v Praze.

V roce 2009 Slashe časopis Time zařadil na druhé místo žebříčku deseti nejlepších hráčů na elektrickou kytaru všech dob, o tři roky později se stal členem Rock'n'rollové síně slávy. Získal cenu Grammy, podle webu Gigwise se umístil na 21. místě v seznamu padesáti nejlepších kytaristů všech dob a magazín Rolling Stone ho zařadil v roce 2011 mezi 100 nejlepších kytaristů všech dob na 65. místo.

Předprodej vstupenek v ceně od 1190 korun do 1590 korun začne 19. září. Každý, kdo si na webu předobjedná nové album, získá přednostní právo na nákup vstupenky 14. září.

Slash - "Beautiful Dangerous" (feat. Fergie):